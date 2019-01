Rychnov n. K. - Zlaté kříže III. stupně obdrží dárci krve za 80 odběrů na Kolowratském zámku 13. května.

Slavnostní ocenění dárců krve v rychnovském hotelu Panorama. Kulturní program připravila Sarabanda. | Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Zlatá plaketa dokrora Jana Janského za 40 odběrů a stříbrná plaketa za 20 odběrů. To jsou symbolická ocenění Českého červeného kříže, která pracovnice rychnovského oblastního spolku včera předaly „svým“ bezpříspěvkovým dárcům krve v hotelu Panorama.

Krev je tekutina, která zachraňuje zdraví i životy. Každý za svůj život dostane v průměru 6x krevní transfúzi a 14x lék z krve připravený.

“Slavnostním předáním oceňujeme dárce za 20 a 40 odběrů. Na Kolowratském zámku pak v květnu předáme i zlaté kříže za osmdesát odběrů, což je nejvyšší ocenění, které uděluje oblast. Pak se již jezdí do Prahy,“ vysvětlila systém oceňování dárců krve ředitelka úřadu OS ČČK Olga Rohrová, která v ruce držela jmenný seznam oceněných dárců. V případě 20 odběrů jich bylo 32 u 40 odběrů 29.

Zcela zdravý člověk, který je dárcem krevní plazmy, což mu umožňuje darovat životodárnou tekutinu dvakrát do měsíce, může za život dosáhnout i čtyř set odběrů. Pražská centrála Českého červeného kříže pak oceňuje 120, 160, výjimečně také 280 a více odběrů.

Zlaté kříže III. stupně obdrží dárci krve za 80 bezpříspěvkových odběrů na Kolowratském zámku 13. května.

