/FOTO, VIDEO/ Širší nabídka občerstvení, lepší zázemí pro pobyt i sportovní vyžití, ale na některých místech také o něco vyšší ceny čekají na návštěvníky koupališť na Rychnovsku.

„Lákáme na krásnou trávu a nejlevnější vstupné v republice,“ zval loni k návštěvě dobrušského koupaliště vedoucí zařízení Robert Franc. Za celodenní vstup jste tady před rokem vydali pouhou padesátikorunu. To už neplatí, takto nízko se ji pro letošní sezonu už nepodařilo udržet a povyskočila o 30 korun. S 80 korunami za vstupné se tak dobrušské koupaliště zařadilo po bok koupalištím v Kostelci nad Orlicí a ve Vamberku.

Dobruška

celodenní dosp. 80 korun (po 16. hod. 50)

děti do 15 let, studenti, ZTP, senioři nad 60 let 50 korun (po 16. hod. 35)

děti do 6 let zdarma

otevřeno: 9 - 19

K dispozici je tu brouzdaliště pro nejmenší s vodním hřibem a skluzavkou a padesátimetrový bazén. „Je tu nový provozovatel občerstvení. Má širší nabídku a na pohled bych řekla, že je to nejhezčí občerstvení, které jsme tu měli,“ upozorňuje provozní Jana Pinkasová.

Ceny občerstvení - klasika:

párek v rohlíku 35 až 45 korun

hranolky 45 až 60 korun

smažený sýr (hranolky) 90 až 160 korun

langoš 90 až 100 korun

palačinky 75 až 95 korun

výběr z další nabídky:

kuřecí řízečky (hranolky, příloha) 160 korunpizza 160 korun

sekaná, chléb 55 korun

kuřecí, vepřový steak 130 korun

tortilla s rest. kuřecími kousky, čedar, dresink 180 korun

V sousedním Opočně se nachází jedno z nejmodernějších koupališť, které je vybaveno nejvíce vodními atrakcemi a navíc je zde možnost ubytování v kempu. Návštěvníci tu mají k dispozici kompletně nové sociální zařízení a ubytovaní si v chatkách poleží na nových postelích. Ceník vstupného na koupaliště se oproti loňsku nijak nezměnil, celý den tu dospělý návštěvník stráví za 90 korun. V kempu se ceník zvedl o 10 procent, ale stejně jako loni mají tady ubytovaní koupaliště zdarma.

Zahrát si tu můžete volejbal, nohejbal, tenis, ping-pong, na výlety po Broumaru, ať už na šlapadlech či na čemkoli jiném, však pro letošek zapomeňte. Kvůli rekonstrukci hráze je největší rybník na Rychnovsku vypuštěn. Na hrázi platí uzavírka, která poněkud komplikuje přístup ke koupališti. Pěší se sem mohou dostat buď přes část Švamberk nebo po nově zbudované lávce od Legonu. Motoristé pak musí volit objížďku, k Broumaru se dostanou ze směru od obce Semechnice.

Ale návštěva koupaliště stojí za to, některé návštěvníky sem táhne i široká nabídka občerstvení, i když i tady se do ceníků částečně promítlo zdražení energií.

Opočno

celodenní nad 15 let 90 korun (po 17. hod. 65)

6 až 15 let 60 korun (po 17. hod. 45 korun)

do 6 let zdarma

nad 65 let, ZTP, doprovod ZTP 60 korun (po 17. hod. 45)

lze využít rodinné vstupné

otevřeno: 9 - 19

„Třeba cena plzeňského zůstala stejná, protože za 55 nebo 59 korun jako jinde je neprodejná. Zdražila jídla v denní nabídce jako žebírka, minutky, za které člověk rád zaplatí, na porci bych řekl o 20 či 30 korun. Burgery, hranolky, krokety a další položky ze základní nabídky se snažím udržet na příjemné cenové hladině,“ vysvětluje provozovatel občerstvení na Broumaru Otto Daněk.

Na nabídce zdejší kuchyně si zakládá, i když tu lidé koupí třeba i párek v rohlíku a další „rychlovky", které jsou k dostání i jinde na koupalištích.

„Výhodou je, že je tu kemp a když do něj přijedete, nebudete jíst každý den smažený sýr, chcete si dát každý den jinou polévku, špagety, saláty, steak, rybu, guláš s knedlíkem… Je mi proti srsti nabízet jen hranolky, párek v rohlíku a podobně, teď jsme měli kulajdu, za chvíli bude česnečka. Lidé chtějí něco teplého do žaludku, aby je to pohladilo, a za příjemnou cenu. Lidé chtějí obyčejné české jídlo a vrací se zpátky vepřo, knedlo, zelo a tak dále,“ dodává Otto Daněk.

Velkou rekonstrukci má za sebou rovněž koupaliště ve Vamberku, dokončena byla loni. Z vodních atrakcí je tu v malém bazénu vodní hřib, jednoskluzavka, v tom velkém pak dvouskluzavka. Vyžití areál nabízí i na břehu, je zde dětské hřiště, zahrát si lze volejbal, nohejbal, minigolf, ruské kuželky.

Vamberk

celodenní 80 korun (od 16 hod. 60)

děti 6 až 15 let, senioři od 65 let 50 korun (odpol. 40)

10 vstupů dospělí 720 korun, snížené 450

děti do 6 let, ZTP zdarma

otevřeno: 9 - 19

„Letos je tu víc lehátek a laviček a jinak je tu rozšířený bufet,“ zmiňuje vedoucí zařízení Jaroslav Stárek.

„Bufet je nový, oproti loňsku jsme nijak nezdražovali,“ říká Nikola Brandejsová, která ho provozuje spolu s maminkou. Jak tvrdí, když už sem lidé na něco přijdou, nechtějí aby tu nechali velký kus výplaty. „Chceme, aby se sem rádi vraceli.“

Dát si tu mohou steak, pizzu, panini a další pochoutky.

Kostelecké koupaliště zahájilo plaveckou sezonu 1. července. Kromě toho se tu během letní sezony konají kulturní akce. Také tady najdete rychlé občerstvení. Ceník vstupného se oproti loňsku nezměnil.

Kostelec nad Orlicí

(otevírá 4. 7.)

dosp. 80 korun (po 16. hod. 55, kondiční plavání 30 korun)

děti do 15 let 50 korun (po 16. hod. 40, kondiční plavání 20 korun)

děti do 110 cm zdarma

lze zakoupit rodinné vstupné i permanentky

otevřeno: 10 - 19

Areál nacházející se poblíž řeky Orlice láká na plavecký bazén, bazén pro neplavce, skokanskou věž o výšce 2,5 m a dětský bazén, v jehož blízkosti najdete rovněž dětský koutek. Na antukové hřišti si můžete zahrát třeba volejbal či nohejbal.

Své stálé příznivce má rovněž rychnovské přírodní koupaliště Včelné, které se nachází v krásném zátiší. Kromě romantických procházek okolím skýtá toto místo také příležitosti pro sport, a to i přímo v areálu koupaliště, kde si můžete letos poprvé zahrát také plážový volejbal.

Celodenní vstupné pro dospělého tu stojí stejně jako loni 60 korun. Betonová nádrž je rozdělena na tři části - část pro plavce, neplavce a nakonec brouzdaliště.

Rychnov nad Kněžnou

celodenní dosp. 60 korun (po 14. hod. 40)

od 2 do 10 let 40 korun (od 14 hod. 20)

ZTP (po předložení průkazu) 20 korun (od 14 hod. 15 korun)

děti s průkazem ZTP zdarma

otevřeno: 10 - 19

Zdejší koupaliště má skutečně dlouhou tradici, příští rok to bude už 90 let, co se otevřelo. A nostalgii starých časů vyzařuje i dnes. V nabídce občerstvení najdete klasiku - párek v rohlíku, langoše, smažený sýr s hranolkami, ale třeba i kuřecí stripsy, palačinky nebo zapečený toast. Osvěžit se budete moci ledovými nápoji a také zmrzlinou.