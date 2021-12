Svatý Mikuláš před rokem "úřadoval" na Černým mlejně v Habrové, v jeho pekelném podzemí zase banda čertů. O tuto podívanou parta nadšenců nechce ochudit své fanoušky ani letos, i když na jiné adrese - ve sportovním areálu v Lukavici, na místní faře a v kostele. Také tentokrát akce může proběhnout jen za omezeného počtu návštěvníků a za dodržování přísných opatření.

"Už od začátku listopadu jsme spustili registraci, protože jsme tušili, že se bude opakovat to co loni. Za tři dny byla plná," říká Lukáš Vongrej z Lukavice z týmu čertů z Černýho mlejna.

Jak říká, příprava takové akce dá pořádně zabrat, zvlášť za měnících se vládních nařízení, a vyžaduje neustálé studování pojmů v zákonících a aktuálních podmínek, za kterých lze akce a jejich doprovodný program uspořádat. Zrušen byl například koncert X-tetu a omezena byla i nabídka stánku s nápoji.

Ze Stezky korunami stromů.Zdroj: Phoenix Communication

"Jsme paličatí nadšenci. Akci uděláme i přesto, že z toho, co jsme chystali, zůstane tak padesát procent. Děti se pobaví, ale ta myšlenka, kvůli které to dělám, zcela naplněna nebude. Bohužel. Před týdnem byl vyhlášen nouzový stav a čekáme, co ještě přijde," obává se Lukáš Vongrej.

Z dobré vůle jen pro radost dětí

Jeho organizační štáb čítá dnes už 38 lidí. Jde přitom o samé dobrovolníky, kteří toto vše dělají zadarmo, jen pro radost dětí. Vstupné nevybírají, kdo chce, může přispět dobrovolně. Akci se snaží uskutečnit za co nejmenších nákladů, ale zároveň, aby výsledek co nejvíce potěšil. A to se jim daří. Není proto divu, že se omezené kapacity zájemců o účast tak rychle naplnily.

I zeštíhlený program připravený na tento pátek bude stát za to: "Čerti letos obsadili místo mlýnu v Habrové lukavickou faru, děti by na připravené stezce měly prokázat, že mají čistou duši. Budou dostávat kartičky a čím více jich bude, tím větší bude šance, že dobro zvítězí nad zlem a čerti faru opustí. Máme udělanou i knihu hříchu, aby Mikuláš, který bude čekat s anděly v kostele, věděl, co konkrétní děti dělají či nedělají dobrého."

Pro Lukáše Vongreje a jeho kamarády to nebude letošní poslední čertovská štace. "Ještě jedeme v sobotu jako čerti dělat kompars na akci U Splavu do Kostelce nad Orlicí," dodává.

Také v Kostelci nad Orlicí se totiž chystá rojení, a to nejen čertů a andělů, ale i dalších pohádkových bytostí, které by je a Mikuláše měly doprovodit na Spiegelův dvůr. I tady pořadatelé doufají, že jim plány nezkazí případné další omezení akcí.

Mikulášské a pekelné povozy

Zatímco pak mnohé vesnice bude obcházet Mikuláš se svým doprovodem pěkně po svých, na některých místech můžete potkat dokonce nebeské a pekelné povozy. Jako v Javornici, kde se v sobotu chystá spanilá jízda Mikuláše a jeho doprovodu od sokolovny do Venclova statku. Tady se bude promítat pohádka Anděl Páně za účasti režiséra Jiřího Stracha. Mikulášská jízda zpestří neděli v Novém Bydžově. V tentýž den projedou Přepychami a také Českým Meziříčím pekelné povozy.

Čerti obsadí Stezku korunami stromů

Na pekelný zážitek se však mohou těšit první prosincovou neděli rovněž návštěvníci Stezky korunami stromů v Janských Lázních.

"Po celé délce stezky se můžete těšit na poletující strašidelné čerty, kteří se již nemohou setkání s malými nezbedníky dočkat. Nebude chybět ani Mikuláš, kterého můžete potěšit krátkou básničkou nebo písničkou. Pro všechny děti jsou připraveny andělsky dobré lívance. V případě nepříznivého počasí mohou dospělí na zahřátí ochutnat tekutého Čerta. Stezka se svým návštěvníkům otevře již v 9.30 a ukončení mikulášského dne je v 16 hodin. Nenechte si ujít již dlouholetou tradici a přijďte se podívat na dokonale propracované masky čertů v rakouském stylu.," zve na akci Hedvika Přibová ze společnosti Phoenix Communication.