/FOTOGALERIE/ Nádraží, ale i některé památky na Rychnovsku prodělaly za posledního čtvrt století velkou změnu. Do života regionu však zasáhl i růst průmyslových podniků.

Jaro v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Kolejiště zarůstající trávou, lidé přebíhající přes koleje, špinavá, místy odpadávající omítka nádražních budov a všudepřítomná šeď. Tak si vybaví mnozí podobu železničních nádraží z dob socialismu. To v Týništi nad Orlicí, které prodělalo jednu z největších proměn, si ji vlastně neslo až do roku 2014, kdy začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. Nová kolejiště, moderní nástupiště, informační a orientační systém a výstavba podchodu pro cestující i rekonstrukce komerční části výpravní budovy přenesly nádraží do 21. století.