Turisté sem míří třeba v době, kdy zrovna podmínky nepřejí lyžování. Kdo sem zavítá, určitě litovat nebude. Vystoupá-li po strmých schodech do věže, může si vychutnat rozhledy z jejích tří oken - na Anenský vrch, hřeben Orlických hor a do dalších jejich částí. To však není vše. Komu zdravotní stav nedovoluje výstup absolvovat, nebo zrovna počasí není pro výhledy ideální, může vstoupit do celkem tří modelů věží v přízemí kostela a kochat se virtuálními výhledy z nich. Co věž, to jiné zážitky. Moderní počítačová aplikace je pomyslně přenese na rozhlednu na Anenském vrchu, ke Kunštátské kapli, k rokytnickému muzeu Sýpka, na sjezdovku v Říčkách, k vodopádům a do pohádkové zahrady v polském Mezihoří, do lázeňských a mnoha dalších míst, stačí si vybrat.

Svět na dosah

Při virtuální prohlídce kladského Minieurolandu lze procestovat dokonce celý svět. Park čítá přes 40 miniatur slavných staveb včetně Sochy Svobody, šikmé věže v Pise, Eiffelově věže, drážďanského komplexu Zwinger či Vítězného oblouku. Co věž, to jiná vyhlídka.

A protože nabídka výletních cílů na obou stranách postupně narůstá, počítá se tady v budoucnu i s aktualizací virtuálních prohlídek

Zmíněná turistická atrakce je součástí projektu Historické věže Kladského Pomezí, do něhož je zapojena ještě věž poutního kostela v Neratově a věž v Bystřici Kladské na polské straně.

"Zároveň návštěvníky motivuje k delšímu výletu. Když tady lidé stráví dovolenou, nejsou pořád na jednom místě, ale cestují po okolí. V kostele pak máme stálou expozici k našim malířům skla - Ignácovi a Danielu Preisslerovým, máme zde vystavené repliky nejčastějších motivů, které malovali," přidává pro zajímavost Jan Matyášová.

Jak upozorňuje, kostel je jednou ze zastávek sklářské stezky, která vede mezi Deštným a Orlickým Záhořím: "Poukazuje i na pamětní desku Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, je umístěna v márnici. Mám tu zrovna objednanou návštěvu z Polska, která pátrá po historii rodu Johanna Friedricha, který založil sklárnu na Bedřichovce."

Kostel je přístupný v době provozu informačního centra, tady se stačí stavit nebo se telefonicky objednat.

Opravy nekončí

Obec chce v opravách kostela pokračovat, co finanční možnosti dovolí. V plánu je zpevnění nosných konstrukcí, mezi další důležité priority patří oprava varhan, zrestaurování maleb a oltářů a venkovní fasádní omítky. Pomoci může i veřejnost, obec pro tento účel zřídila transparentní účet: 182-1240015329/0800, kam lze příspěvky posílat.

"Věříme, že náš velký kostel, který nám tu naši předci zachovali, se nám podaří spolu s vaší finanční pomocí opravit tak, abychom tu dalším generacím přenechali zachovalé kulturní dědictví," dodává starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Co ještě kostel ukrývá?



Fresky z 2. poloviny 19. století, zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem. V lodi jsou dva pseudorománské oltáře.