Rychnov nad Kněžnou - Na obzoru už je výstavba nového marketu. Přinese to obyvatelům města něco dobrého?

Ilustrační foto | Foto: Deník

Ačkoliv má objekt bývalé továrny Maja strategickou polohu v rámci Rychnova, míjejí ho kolemjdoucí vcelku bez povšimnutí. Není taky divu. V prázdných halách dávno utichl veškerý ruch a oplocený pozemek se stává botanickou zahradou náletových rostlin.



Toto by však již brzy mohla být minulost. Podle některých vizí by se tento rozlehlý prostor měl stát rejdištěm nákupních vozíků a mekkou nákupu chtivých občanů i návštěvníků města. Potřebuje ale město další centrum? Řada lidí poukazuje na to, že v Rychnově je nákupních příležitostí víc než dost, což přiznává i starosta. Na druhou stranu jsou možnosti města limitované. „Město může ovlivnit jen oblast podnikání v dané lokalitě, nikoliv konkrétní typ služby,“ uvedl starosta Jan Skořepa.



Důvod zájmu obchodníků je nasnadě. Areál se nalézá v těsném sousedství hlavní dopravní tepny i vlakového nádraží. Místo by mělo výbornou dopravní obslužnost. Tyto vize již v posledních dnech nabírají zcela konkrétní obrysy.



Probíhají totiž jednání mezi likvidátorem společnosti Maja a developerskou společností, která má o lokalitu zájem. „K podpisu smlouvy by mohlo dojít již v tomto měsíci,“ řekl Václav Felgr, zástupce likvidátora. Ve čtvrtek se v prostorech zkrachovalé firmy konalo setkání developera s občany. Šlo o obyvatele domů v Nádražní ulici, kteří by případnou demolicí, stavbou i pozdějším provozem byli nejvíce zasaženi. To si dobře uvědomují, stejně jako to, že jakmile se roztočí soukolí byznysu, těžkou ho dokážou zastavit.



„Stejně se tomu neubráníme. Můžeme pro sebe akorát získat co nejlepší podmínky,“ řekl Jiří Vítek, majitel jednoho z bytů v okolí.



Přestože záměr na výstavbu nového obchodního centra je v Rychnově veřejným tajemstvím, jednatel developerské společnosti odmítá jméno zájemce o zřízení nové provozovny oficiálně potvrdit. „Jméno konkrétní firmy neuvedu, je to předmětem obchodního jednání,“ řekl Jiří Škorpil, jednatel developerské firmy Agile.

Podle zdrojů Deníku by se mělo jednat o společnost Kaufland. Také ta se však vyhýbá jednoznačným prohlášením. „Velmi intenzivně hledáme po celé republice vhodné pozemky pro výstavbu nových obchodních domů. V současné době se, bohužel, nedokážeme k žádnému konkrétně vyjádřit vzhledem k faktu, že nevíme, jak jednotlivá jednání dopadnou a nechceme nikoho mystifikovat, ale také nechceme nic vyloučit,“ sdělil Michael Šperl, tiskový mluvčí společnosti Kaufland.

Vznik dalšího supermarketu je podle developerské společnosti nejlepším řešením i pro občany Rychnova. „Myslím si, že pokud současná jednání nedojdou ke zdárnému konci, bude objekt chátrat, protože nikdo jiný nebude ochoten uhradit potřebné náklady,“ uvedl Jiří Škorpil. Právě tuto vizi nastínil na setkání s majiteli okolních bytů a upozornil, že areál by se brzy mohl stát eldorádem sběračů všeho možného. Podle všeho již policie případy rabování zaznamenala.

Škorpil také poznamenal, že využití pro občanskou vybavenost by mělo menší negativní dopad než návrat k průmyslové výrobě.



Na schůzi bylo domluveno hlavně to, že jednat se bude opět příští týden. Developer se snažil vyvrátit obavy okolních obyvatel, kteří zmiňovali zejména zintenzivnění silničního provozu. Jako kompenzace zásahu do jejich životního standardu byla otevřena možnost výměny stávajících oken za protihluková.



Potřebnou změnu územního plánu schválilo rychnovské zastupitelstvo až napodruhé. „Měli jsme na výběr ze dvou variant a vybrali jsme si tu méně špatnou. Pokud bychom nechali území pro průmyslové využití a změnu neschválili, hrozilo by, že majitel objekt neprodá a město bude muset chátrající budovu zabezpečit na vlastní náklady, aby nedošlo k ohrožení života obyvatel. Až následně bychom mohli peníze vymáhat po majitelích. Což si upřímně řečeno neumím dost dobře představit,“ říká starosta Jan Skořepa.



Vedle tohoto aspektu je potřeba zmínit příležitost udělat tečku za činností společnosti Maja. „Chci zdůraznit, že firma splácí své závazky vůči zaměstnancům. Pokud dojde k prodeji, budou uhrazeny všechny závazky společnosti Maja. Neplánujeme zůstat nic dlužni,“ dodal zástupce likvidátora Václav Felgr.



Případné zřízení pobočky dalšího obchodního řetězce by bylo špatnou zprávou pro stávající prodejce, ale příznivou pro nakupující. Spíše ale pro ty ze zmíněné části města, kde již funguje dostatečné množství supermarketů. To byl také jeden z argumentů obyvatel města, kteří nejsou zrovna ze stavby dalšího marketu nadšeni.

Fakta o areálu, kde by mohlo vzniknout další nákupní centrum

- Celý areál doposud vlastní společnost MAJA a.s., která je však v likvidaci a nyní se snží vypořádat veškeré své závazky.

- Podle údajů z katastru nemovitostí se areál rozkládá na 8683 metrech čtverečních a budova zaujímá zhruba 7500 metrů čtverečních.

- Nyní už je objekt zcela prázdný a podle dostupných informací se již rýsuje dohoda s developerem, který hodlá areál koupit.