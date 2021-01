"Od zániku jsme zatím zachránili dva podniky a fyzicky čtyři lidi, ale v tom množství - co to je?" podotýká David Biksadský, který Tátův obývák provozuje spolu s Jakubem Vavřičkou.

Právě tady se zrodil název Chcípl pes, původně připravený pro festival, který měl znovu oživit kulturu. Nakonec posloužil jinému účelu. V call centru pomáhá také Pavel Novák z dalšího postiženého podniku - v Mělníku.

"Řešíme dotazy lidí na právníky, propojování lidí, dávání kontaktů na média, často z každého druhého rozhovoru vypadne nějaký srdceryvný příběh. Snažíme se i fyzicky pomáhat. Jedna paní nám psala, že dvacet let dělala servírku. Přišla o práci, že má čtrnáctiletého syna, který musí mít počítač. Štamgasti nám pro ni druhý den přinesli počítač a my jsme jí ho doručili a také nějaké peníze. Zřídili jsme transparentní účet, kam lze posílat peníze a naše "covid" sklenice také docela vybírá, sešlo se v ní přes 30 tisíc korun," říká David a ukazuje zavařovačku na baru, v níž přibývají bankovky.

"Pan Havlíček i premiér nám soustavně lžou a příkladem dehonestace našich snah je to, že říká, že jsme všichni zkrachovalí podnikatelé a že bychom raději měli jít pomoc na covidové jednotky. My jsme na to panu premiérovi dali odpověď, že jsme připraveni na covidové jednotky nastoupit. Sehnali jsme šedesát dobrovolníků během půlhodinky a požádali jsme pana premiéra, ať nám dá koordinátora. Samozřejmě na to neodpověděl. Pan Havlíček pak ve čtvrtek vystoupil a prohlásil, že průměrná hospoda bere 280 tisíc korun na kompenzacích," pokračuje David Biksadský.

"Ani korunu jsme nedostali. Máme nárok na to nájemné, ale my jsme si hospodu založili před půlrokem a podmínky, které dali pro kompenzace, nesplňujeme," svěřuje se se svou zkušeností Pavel Novák.

"Kdybych dostal zaplaceno tu pětistovku na den, tak měsíčně to je těch 15 tisíc. Z toho akorát tak zaplatím tu elektřinu. Pokusím se ještě získat kompenzaci na nájemné," říká Jakub Vavřička.

"V lobování za kompenzace věříme asi tak, jako že dnes odpoledne bude 30 stupňů nad nulou. Místo toho prázdného boje se přesouváme své aktivity. Snažíme se jim pomáhat přímo a podniky zachránit tím, že jim pomůžeme najít cestu jak otevřít a dostat do nich zákazníky," vysvětluje David a poukazuje na nulovou snahu vlády něco řešit.

"Na 23. ledna chystáme masové otevírání podniků. Máme zaregistrovaných nějakých 1300 podniků, ale to jsou jen ty u nás, potom spolupracujeme s dalšími asociacemi a dohromady je dosah naší sítě už sto tisíc jednotlivých lidí. A na 23. ledna připravujeme také on-line odbornou konferenci, kde bude víc lékařů, advokátů, ekonomů. Spojili se s námi i podnikatelé ze Slovenska, 23. ledna otevřeme Česko, 24. ledna Slovensko," dodává David Biksadský.

V pátek odpoledne však hlásí úspěch, od pana Havlíčka přišla zpráva, že kompenzaci dostanou i podnikatelé, kteří své podniky otevřeli teprve loni. K uskutečnění prý zbývá ještě požehnání Evropské unie.

Od pondělí 18. ledna lze podávat žádosti o kompenzaci z programu „COVID Gastro - Uzavřené provozovny“. Nárok na ni mají provozovny, které zaznamenaly kvůli vládním opatřením v meziročním srovnání minimálně 30procentní pokles tržeb. Výše podpory je 400 korun za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena, a to mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021. Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.