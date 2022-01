"Linkou Praha - Jeseník zahajujeme expanzi linek plánovaných pro rok 2022. Cestujícím nabídne komfortní, přímé a rychlé autobusové spojení Prahy s oblastí pod Orlickými horami, Králíky a Jeseníkem. Nabídkou cílíme, vedle běžných cestujících, na cestující ochotné využívat k cestám za turistikou či pobytem veřejnou dopravy i na delší vzdálenosti za předpokladu pohodlí během cesty a co nejmenšího počtu přestupů a dále na občasné cestující využívajících veřejnou dopravu k rychlým vnitrokrajským, či mezikrajským cestám," říká majitel společnosti Karel Bílý.

Dopravu na železnici na Rychnovsku narušila srážka vlaku s člověkem

V Hradci Králové navazují vybrané spoje na přípoje ve směru Vysoké Mýto, Pec pod Sněžkou, Chrudim, Pardubice.

Určité komplikace však mohou zažít cestující mezi Hradcem Králové a Žamberkem. Důvodem jsou prý podmínky, které pro přepravu na svém území stanovil Královéhradecký kraj.

"Podle nich my jako dálkový dopravce nemůžeme v určitých časech vozit cestující mezi Hradcem a Žamberkem. Tím časem se rozumí doba, kdy jezdí dotované vlaky či autobusy. V důsledku výkladu omezujících podmínek, které dopravce United Buses dostal v licenci na linku České Budějovice - Praha - Jeseník, prozatím nelze povolit přímou přepravu cestující mezi oběma městy, přestože dotovaný spoj v trase a čase nejede. Ještě před schválením jízdního řádu jsme se spojili s dotčeným úřadem a konzultovali možnost změny - úpravy tak, aby cestující i na této trase mohli naše spoje využívat. Zda se to podaří je předmětem dalšího správního řízení," podotýká Josef Šelepa, manažer United Buses.

Omezení si vynucují nouzová řešení

Prozatím tak prý řidič přímou jízdenku na cestu z Hradce Králové do Žamberka či v opačném směru prodat nesmí.

"Může vozit z Prahy do Žamberka, z Vamberka do Žamberka, z Žamberka do Kostelce nad Orlicí, ale z Žamberka do Hradce Králové či z Hradce do Žamberka už ne, přestože zde staví. Je to absurdní," tvrdí Josef Šelepa.

Kdo se však přesto bude chtít dostat touto linkou z Hradce Králové do Žamberka, existují podle něj dvě možné cesty: "Buď si koupíte jízdenku z Hradce Králové do Kostelce nad Orlicí, tam zadními dveřmi vystoupíte a předními opět nastoupíte a koupíte si jízdenku do Žamberka. Druhou variantou je, že si koupíte v Hradci jízdenku do první zastávky za Žamberk, což jsou Pastviny, ale vystoupíte v Žamberku. V obou případech to ale cestujícího bude stát více už proto, že cena jízdenky zahrnuje něco jako nástupní sazbu. Z Hradce do Žamberka přímo by jízdné stálo 67 korun. Takto ta první varianta, kdy platíte dva úseky, vyjde asi na 75 korun a ta druhá, kdy zaplatíte o zastávku dál, stojí také zhruba 80 korun."

Josef Šelepa nyní doufá, že ona nešťastná formulace v podmínkách bude co nejdříve upravena tak, aby dálkový spoj mohl svézt cestující mezi Hradcem a Žamberkem přímo, bez nouzových řešení. Obdobný problém přitom pro zmíněného dopravce nastal také na trase mezi Hradcem Králové a Trutnovem: "Rozumím, že se tím kraje chrání, mají smluvně sjednané autobusy a nepřejí si, aby jim do toho někdo vletěl. Ale dálkové autobusy jsou tu od toho, aby se cestující do cíle dostali co nejrychleji. Lidé nám nadávají, že je nemůžeme vzít, ale nic s tím nemůžeme udělat."

Využívejte nových spojů v Orlických horách, nabádá policie

Už od 12. prosince se pak Rychnovsko seznamuje s jinou novinkou v autobusové dopravě. Návštěvníci Orlických hor mohou odstavit své auto na parkovišti v Orlickém Záhoří či v Deštném v Orlických horách u sjezdovky a dále pokračovat veřejnou linkovou dopravou, čímž mohou také předejít přetížení parkovišť na Šerlichu. Ta čelí už tradičně velkému náporu aut nejen kvůli strategické poloze u běžkařských tras, ale také kvůli nedalekému polskému středisku Zieleniec a oblíbené stezce vedoucí k rozhledně na Velké Deštné.

"Během víkendů až do 5. března roku 2022 autobusy pojedou z Deštného v Orlických horách na Šerlich téměř jako kyvadlová doprava zhruba po půl hodině až do podvečerních hodin,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Jenže na novinku si návštěvníci zvykají jen pozvolna, z pohodlí aut se jim moc nechce, a tak závěr roku dal policistům na Šerlichu znovu zabrat. Dvě tamní parkoviště řidiči zaplnila auta už před desátou hodinou dopoledne. Hlídky policistů musely opět regulovat dopravu tak, aby zajistily průjezdnost silnice spojující oblast Deštného a okolí s Orlickým Záhořím a příhraničním údolím Orlice. A to nejen pro projíždějící řidiče, ale i pro veřejnou dopravu, zásobování a zejména pro složky integrovaného záchranného systému.

I díky oblevě se nyní Šerlichu ulehčilo. "Snažíme se tam dopravu regulovat, v současné době nemám žádnou informaci o tom, že by tam byla nějaká komplikace," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

To se během pár dní ale může změnit, má se opět ochladit a meteorologové předpovídají novou sněhovou nadílku, která může přilákat více lyžařů i turistů. Policie přitom upozorňuje, že po naplnění obou parkovišť na Šerlichu vrací řidiče zpět do údolí a vybízí návštěvníky, aby raději využívali autobusy, které je vyvezou až na sedlo.

United Buses je českou dopravní společností, která od roku 2020 provozuje síť vnitrostátních dálkových autobusových linek. Na všech spojích linky jsou uznávány zákonem nařízené slevy 75 procent z plné ceny jízdenky pro děti do 15 let, mládež od 15 do 18 let a držitele karty ISIC do 26 let. Přepravu cestujícího na invalidním vozíku či s kočárkem je třeba hlásit 24 hodin předem (na tel. 732 999 345 nebo emailem na cb@unitedbuses.cz.)

Odjezdy směr Jeseník:

Hradec Králové 10.00

Kostelec nad Orlicí 10.35.

Vamberk 10.43

Odjezdy směr Praha

Vamberk 16.33

Kostelec nad Orlicí 16.41

Hradec Králové 17.30