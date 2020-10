Z Dobrušky do okolních obcí bude vyjíždět mobilní pošta, poprvé už zítra

Mobilní vůz České pošty se ve čtvrtek 1. října chystá na první výjezdy z Dobrušky do okolních obcí. Česká pošta pro pilotní program mobilní pošty vybrala Královéhradecký a Moravskoslezský kraj. V Královéhradeckém kraji bude pojízdná pobočka vyjíždět z Dobrušky a pravidelně zajíždět do Pohoří, Bačetína a Semechnic. V přestavěné dodávce klienti získají veškeré základní poštovní i finanční služby, které by dostali i v kamenné pobočce. Dodávka bude stát v každé z obcí poblíž obecního úřadu, v Pohoří u místní základní školy.

V úterý 22. září představila Česká pošta na svém depu v Náchodě novinku – Mobilní poštu. Jde o novou formu poskytování poštovních služeb prostřednictvím vozidel ČP, které jsou upravené pro plnohodnotné fungování poštovní přepážky.