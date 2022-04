Před třemi lety začala příprava na nový prohlídkový okruh opočenským zámkem, který se veřejnosti otevře od 14. dubna.

Z depozitářů prohlídkový okruh aneb Jak se proměnilo druhé patro zámku Opočno | Video: Jana Kotalová

Podívejte se, jak se bývalé depozitáře v druhém patře někdejšího letního sídla Colloredo-Mannsfeldů proměnily, a to i díky péči restaurátorů. Zveme vás do hostinských pokojů sester knížete, do pokojů jeho synovců i do rodového muzea a zbrojnice.