FOTO: Z chalupy na Hrad. Východní Čechy prezidentům svědčí

Pokud by se měli manažeři volebních štábů příštích o prezidentský úřad z něčeho do budoucna poučit, tak z toho, že by si měli jejich lídři pořídit chalupu ve východních Čechách.

V České Čermné měli o budoucím prezdientovi jasno od prvních chvil od uzavření volebních místností. Petr Pavel tu má velkou podporu. A to i díky tomu, že sem jezdí dlouho na chalupu. Po Havlovi tak bude dalším východočeským chalupářem i Petr Pavel. | Foto: Deník/Petr Vaňous