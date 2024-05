Všichni bydleli v rodinách katalánských vrstevníků. Mohli tak lépe poznávat místní kulturu, zvyky, typické jídlo a samozřejmě navazovat nová přátelství. Žáci rozvíjeli svoje jazykové kompetence –veškerá komunikace probíhala v angličtině.

Během týdenního pobytu jsme si prohlédli místní školu, společně pracovali v mezinárodních týmech při různých workshopech a rovněž jsme navštívili nedalekou Tortosu a přímořskou Tarragonu.

Slyšeli jste o katalánském svátku Sant Jordi? My jsme ho 23. dubna zažili. Gandésští žáci nám ve svém krátkém představení ukázali původ svátku. V 15. století se patronem Katalánska stal Jordi (Jiří), který zabil draka a zachráněné princezně daroval růži. Od té doby se 23. dubna konají trhy, na kterých muži kupují ženám a dívkám růže. Postupně se na těchto trzích objevovaly stánky s knihami a ty zase dívky a ženy kupují chlapcům a mužům. Katalánci říkají, že prý nepotřebují Valentýna.

Ve středu 24. dubna jsme si ve škole vyslechli prezentaci gandéských žáků o regionu, v mezinárodních týmech jsme plnili úkoly spojené s únikovou hrou a poté jsme vyrazili do místního muzea. Tady jsme se seznámili se základními informacemi o španělské občanské válce. Pokračovali jsme do Cooperativa Gandesa, což je modernistická budova z roku 1919 architekta Cèsara Martinella, žáka světoznámého španělského architekta Antoniho Gaudího. Opět v mezinárodních týmech jsme poznávali zajímavá místa Gandesy a plnili zadané úkoly.

Čtvrtek 25. dubna byl ve znamení výletu do přímořské Tarragony. Nejprve jsme navštívili Sustainability Dom, místo, ve kterém jsme si pomocí různých aktivit uvědomovali, co všechno každý z nás může udělat pro udržitelný rozvoj. Opět jsme pracovali v mezinárodních skupinkách. Užili jsme si procházku po pobřeží i po centru města a obdivovali jsme zbytky římských staveb i již nádherně rozkvetlou květinovou výzdobu.

Ke Španělsku neodmyslitelně patří olivový olej. A my jsme si náš poslední „pracovní“ den mohli vyzkoušet jeho degustaci. Není to nic jednoduchého. Nejdříve jsme dostali obrazovou nápovědu a dále postupně tři malé skleněné modré pohárky se vzorkem oleje (barva pohárku je důležitá – přes modrou barvu totiž nevnímáte barvu oleje, protože není podstatná). V dlaních jsme nejprve olej v pohárku zahřívali a následně ochutnávali – vnímali jsme vůni, chuť a pálivost. České chuťové pohárky nejsou tak citlivé jako ty katalánské. Některým z nás totiž nejvíc chutnal ten obyčejnější, vyráběný ve velkém.

Vřelé přijetí a pohostinnost můžeme Španělům brzy oplatit – poslední květnový týden budeme v Borohrádku hostit nové přátele jak z Polska, tak ze Španělska. Pro naše hosty připravujeme zajímavý program ve škole i na výletech.

A jak hodnotí výměnný pobyt naši žáci?

Bylo to mega úžasný, fakt jsem si to hodně užila. Chtěla bych tam zůstat ještě déle, protože jsme toho moc nestihli, ale to nevadí. Měla jsem prostě tu nejlepší rodinu na světě a doufám, že se budeme o prázdninách navštěvovat. Vůbec nebyli negativní, byli pozitivní a usměvaví.

Natasha Juma Zulu

Já jsem si to hodně užila a určitě to budu opakovat příští rok. Zůstala bych tam ještě měsíc. Za týden se toho mnoho stihnout nedalo, ale určitě by to za ten měsíc šlo. Bude mi to hodně chybět.

Nela Šandová

Pobyt ve Španělsku se mi strašně líbil, byla tam fajn rodina a celkově to bylo super. Jezdili jsme na výlety, poznávali jsme Španělsko a mám i nové kámošky, různě si píšeme a bylo to super. Strašně jsem si to užila.

Sofie Kubcová