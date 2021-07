Z areálu opočenského kláštera zmizí azbest, v budoucnu se má otevřít veřejnosti

/ARCHIVNÍ FOTO/ Co se skrývá za zdmi opočenského kapucínského kláštera zůstává pro řadu lidí tajemstvím. Příležitostí projít jeho branou doposud moc neměli. V naší fotogalerii můžete nahlédnout i do historie kláštera. Kraj nyní řeší využití jeho budov, které spadají do majetku kraje.

V minulosti to v klášteře žilo - i prací. | Foto: archiv Jiřiny Saipové

Co s ním? S tím si teď láme hlavu kraj. S cílem spolupráce při oživení a obnově kláštera oslovil vedení města Opočna, Univerzitu Karlovu v Praze a organizaci Nová síť. „V letošním roce plánujeme provést stavebně-historický průzkum, který odborně zreviduje areál kláštera a zhodnotí zvláště cenná místa zasluhující si ochranu při následné rekonstrukci. Máme také již schválený záměr a finanční prostředky na likvidaci dvou zastaralých budov, které dnes představují velkou ekologickou zátěž. Ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi bychom chtěli klášter oživit a jeho obnovené prostory využít pro projekty, které by přivedly nové návštěvníky, uživatele a život jako takový. Z mého pohledu se jedná o poklad, o který bychom měli nějakým způsobem pečovat,“ tvrdí náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury. Tento měsíc tým dvanácti studentů z Ústavu etnologie Karlovy univerzity Praha navazuje v Opočně kontakty a vede rozhovory s aktéry zdejšího kulturního života i obyvateli města, kteří se o dění v klášteře zajímají. Vedou je Marek Jakoubek a Lenka Jakoubková Budilová, kteří ve svém odborném životě zasvětili mnoho let zkoumání zajímavých lokalit po celém světě. V srpnu pak na ně navážou odborníci z organizace Nová síť. Ta se již několik let věnuje mimo jiné podpoře kultury a oživování netradičních míst. Povedou rozhovory se zástupci institucí ve městě a budou hledat nápady a různé možnosti využití budov kláštera. Zámek v Opočně zůstane otevřený i po setmění, lákat bude i do hrobky Přečíst článek › Výsledky obou průzkumů poslouží Královéhradeckému kraji při přípravě návrhů jeho obnovy. Jako první se úprav dočkají rozsáhlé klášterní zahrady, které chce zpřístupnit veřejnosti. "Klášter se kdysi zavřel a ani někteří Opočeňáci nevědí, co je za jeho zdí. Rádi bychom jim, ale i dalším lidem, kteří k nám přijíždějí, klášter ukázali. Je součástí náměstí. Rádi bychom upravili zahrady, kde by se mohli projít, posedět. V areálu jsou azbestové stavby, které se budou odstraňovat. Tím pádem se celá plocha rozsvítí. Jsou tam přitom krásná zákoutí - jako rajská zahrada se starou studnou, kterou bychom určitě rádi využili na nějaké koncerty," nastiňuje plány starostka Opočna Šárka Škrabalová. Zámecký park v Opočně prochází obnovou. Ta čeká i osiřelou hájovnu Přečíst článek › Přestože se klášter nachází hned v sousedství náměstí, zvuk z něho sem nedoléhá. "To ticho tam je neuvěřitelné. Když máme Porcinkuli a na náměstí jsou houpačky, tak za tou zdí může být jakýkoli koncert a z náměstí tu nic neuslyšíte. Už jednou jsme tam koncert dělali," podotýká starostka, která bude ráda, pokud se najde shoda i na využití klášterních budov. Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je od roku 1958 kulturní památkou, je nyní opuštěn.