/FOTO, VIDEO/ Náprava škod v Kounově poničeném před 25 lety povodní netrvala dlouho v porovnání s děsivými vzpomínkami místních lidí. Povodeň, která podorlickou obec v noci na 23. července 1998 zasáhla s nebývalou intenzitou, v myslích lidí zůstane napořád, řekl v rozhovoru tehdejší zastupitel obce a hasič Bohumil Flegl. Náhlá povodeň napáchala v obci škody za zhruba 100 milionů korun a dva lidé z obce přišli o život.

Kounov po povodni v roce 1998 a dnes. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Když je bouřka, chodím kolem baráku a koukám, co se bude dít. Když to prožijete, nesete si to napořád, nejde zapomenout,“ řekl Flegl. Kounov byl nejvíce postiženou obcí v regionu. V jejích částech Hluky a Rozkoš voda a tuny kamenů poničily řadu domů. Od povodně se také Kounovu někdy říká východočeské Troubky, podle obce na Moravě zničené záplavami v roce 1997.

„Zrovna před pár dny ráno jsem viděl na obloze červánky, mraky úplně stejné jako před 25 lety. Nakonec přišlo jen něco málo, ne jako tehdy. V červenci 1998 nejprve přišel velký slejvák, pak byl chvíli klid, udělalo se divné dusno a pak to začalo. Od západu přicházely takové oranžovo-žluto-zelené mraky, srazilo se tady několik bouřek najednou, do toho silný déšť a trvalo to do rána,“ řekl Flegl, který má dům v části Rozkoš.

Povodeň v Kounově přinesla podle Flegla ničivé následky kvůli nečekané souhře okolností. Vliv měla spolu s počasím také nedokončená oprava silnice, která vede podél potoka v údolí, terénní úpravy na polích nad obcí nebo i neudržované koryto potoka.

„Dělali tady silnici, na jednom kilometru převýšení 100 metrů. Bylo to rozhrabané, nahoře se vytvořila hráz, která se naráz protrhla, a to byl ten největší problém. Největší paseku udělal v obci hlucký potok. Voda měla neuvěřitelnou sílu, když se zablesklo, viděl jsem, jak přijela k baráku autobusová zastávka. Voda nám do baráku vrazila balkonovými dveřmi. Nechtěl bych to znovu zažít,“ řekl Flegl.

Voda z rozvodněného potoka zatopila některé části Kounova do výše čtyř metrů a začala opadat až ráno. Flegl, který tehdy působil i jako hasič, dodnes vzpomíná na obrovskou sounáležitost mezi lidmi především v prvních dnech po povodni. To podle něj přispělo k rychlé nápravě škod. „V myslích lidí, kteří to zažili, to ale zůstává,“ dodal.

Bydlí nedaleko kamenného památníku, kterým si Kounovští povodeň od roku 2008 připomínají. Je v místě, kde se odehrávaly největší hrůzy. V rozbouřené vodě tam tehdy uvízla cisterna hasičů. Po chvíli se k ní dostal traktor s rodinou, která se snažila zachránit. Lidé z traktoru se přesunuli do auta k hasičům, kde se dočkali rána.

Dnes by už v Kounově, který leží v údolích Zlatého potoka a potoka Hluky, nikdo nepoznal, co se v obci před 25 lety stalo. Vznikla nová silnice, kanalizace, vodovod, místní potok dostal regulaci, byly postaveny nové mosty. Navíc začal fungovat protipovodňový informační a monitorovací systém, vznikla protipovodňová opatření, která mají vodu nad obcí zadržovat.

Povodním před 25 lety předcházely mohutné přívalové deště v noci na 23. července, které způsobily problémy především v okrese Rychnov nad Kněžnou. Hladina nejvíce rozvodněných toků - Bělá, Dědina a Zlatý potok - stoupla místy až o tři metry nad normál. Voda strhala mosty, uzavřela silnice, přerušila dodávku elektrické energie a z provozu bylo vyřazeno přes 1600 hlavních telefonních stanic. Záplavy na Rychnovsku a Náchodsku postihly území o rozloze zhruba 100 kilometrů čtverečních. Zaplaveny byly tři desítky obcí. Během záplav utonulo šest lidí. Povodně v roce 1998 napáchaly jen na Rychnovsku škody za téměř dvě miliardy korun.