Jak stojí v pozvánce, nejde o žádnou hromadnou akci, jde jen o příležitost zapálit tu svíčku a položit květinu, kdykoli do 8. května.

Jednou z těchto válečných obětí byl i mokerský rodák Václav Valeš (1914 – 1941), kterému můžete věnovat tichou vzpomínku. Byl příslušníkem 311. Československé bombardovací perutě RAF. In memoriam byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva. Od jeho sestřelení letos 20. července uplyne 80 let.