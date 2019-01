Kostelecko – Kdo jsem, odkud přicházím, kdo jsou moji předci, lidé, kteří v minulosti obývali město či obec, kde žiji, co tu tvořili?

Ilustrační foto | Foto: Otto Singer

Podobné otázky zajímají stále více profesionálních i amatérských milovníků historie. Zřejmě proto stále častěji bádají po archivech i domácích šuplících, proto zřejmě vychází řada knih a publikací, které region z těchto úhlů mapují. Podobné knihy se příští rok dočkají i na Kostelecku. V současnosti se totiž připravuje publikace věnovaná Kostelci nad Orlicí a přilehlým obcím, na jejíž tvorbě se podílejí jak amatérští, tak profesionální spolupracovníci mnoha oborů.



„Při studiu nejrůznějších podkladů se vyjevily nečekané souvislosti, například v dějinách kosteleckých ochotníků. Letos je tomu rovných 135 let, co jsou zaznamenány první zmínky o tamějším ochotnickém divadle. Kostelec tak spadal do nejmocnější vlny zakládání divadelních spolků v 70. – 90. letech 19. století.



Nezapomeňme totiž, že na území našeho okresu existovaly spolky daleko starší (v Solnici, Rychnově, Dobrušce, Opočně, Častolovicích, Pěčíně, Slatině, Chlenech, Potštejně),“ vysvětluje jedna ze spoluautorů chystané knihy Jana Albrechtová. Doplňuje, že v Kostelci však badatelé nalezli zvláštnost s osmdesátiletou tradicí.



„Jde o snahu o téměř autorské pojetí divadla. Objevili jsme úžasnou souvislost mezi snažením mladých členů Klubu akademiků z let 1924 - 29, členů Komorní scény z let 1954 - 57 a nejčerstvější historií souboru Černí šviháci z let 2002 - 2009, jejichž autor, režisér a zakladatel Kostelečan Josef Tejkl právě před rokem předčasně zemřel,“ připomíná Albrechtová a dodává, že v publikaci budou poprvé zveřejněny i zajímavé odborné studie z různých oborů.

