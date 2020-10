Vzkaz z Týniště: "Zvažte docházku svých dětí do mateřské školy"

Vzhledem k nákaze koronavirem, která se objevila u jednoho žáka, byla Mateřská škola Město v Týništi nad Orlicí nucena uzavřít jednu ze tříd. "Zároveň prosíme rodiče z ostatních tříd, aby zvážili docházku svých dětí do mateřské školy a pokud je to možné, nepřiváděli své děti nastávajících 14 dní do mateřské školy," anoncovala mateřinka.