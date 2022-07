„Je v ní samozřejmě Rokytnice jako město, pak každá z osad v okolí včetně Panského Pole. Svoji kapitolu tam má také Hanička. I k vesničkám, které dnes již téměř nejsou, máme pár obrázků,“ říká Bohumír Dragoun, jeden ze spoluautorů a také vedoucí Muzea sportu, turistiky a řemesel v Orlických horách.

Snové historické obrázky

„K Rokytnici máme hodně zajímavou kapitolu s krásnými obrázky o železnici, o jejím budování. Kniha je hodně pestrá a každý si v ní najde, co hledá. Máme v ní i takové snové historické obrázky, jak měla Rokytnice vypadat podle dávných představ za sto let. Nad městečkem měly plout vzducholodi i šlapací kola, jsou to takové romantické obrázky jako z verneovek,“ popisuje Dragoun.

Na náměstí se několik starých chalup dochovalo a pevným bodem v centru zůstal i zámek a zámecký kostel. Náměstí však přesto doznalo během dlouhých desetiletí určitých změn, trochu zmodernizovalo. Na náměstí nebyla proluka, která dnes vede k železniční stanici, a v Rokytnici se už nenachází pomník císaře pána, jenž zde stával.

„Kniha je vytištěná a je ve vazárně. Kdy se do ní čtenáři podívají, bude záležet na tom, jak rychle bude svázaná,“ doplňuje Dragoun.