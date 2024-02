Starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík pro Rychnovský deník uvedl, že objekt v parku vnímal jako vřed u kosteleckého zámku. „Nikdo by asi nebyl nadšený, kdyby měl u hezkého empírového zámku s anglickým parkem takovou kostku. Nehodilo se to tam, takže rozumím kroku majitele,“ dodal Kytlík.

Rod Kinských o zámek přišel po únoru 1948 a jeho pokračovatelům se vrátil v zuboženém stavu v roce 1992. Památka se za socialismu navzdory snažení orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti změnila v sídlo zemědělských institucí. Hospodářské objekty využívala inseminační stanice a přímo do zámku se nastěhoval Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu, později Výzkumný ústav pro chov prasat. Ten se v roce 1975 přestěhoval do nové budovy v užitkové zahradě zámku.

Mezi pravidelnými návštěvníky zámeckého parku jsou i pamětníci, kteří dodnes vzpomínají na laboratoře uvnitř výzkumného ústavu.

„Překvapilo mě, že trvalo tak dlouho, než ta budova zmizela. Pamatuji si ještě časy, kdy fungovala. Na základní škole jsme tam chodili na exkurze, byly tam laboratoře. Nevzpomínám si přesně, ale prázdné to potom bylo desítky let. Snad tam bude něco smysluplného a pozemek se využije,“ zamýšlel se Jiří, který bydlí v sousedství zámku a do parku chodí běhat.

Opuštěný chátrající objekt ještě před časem sloužil alespoň jako sklad, ale kontrast s působivým a vkusným okolím se s postupujícím časem prohluboval.

„Je jedině dobře, že to zmizelo, ale trvalo to. Je to velká změna k lepšímu. Budova nám sloužila jako sklad, dávali jsme tam na zimu kytky ze starého skleníku. Teď už máme nový, takže to bylo prázdné,“ upozornila Andrea, která na zámku pracuje jako zahradnice dvanáct let. Ani ona si nepřála zveřejnit své příjmení.

„Mohlo by tam být parkoviště, aby bylo kde stát, když jsou tady větší akce. Lidé potom parkují podél silnice a na trávníku. Není to pro návštěvníky komfortní a nevypadá to hezky. Zeleně je tady v parku dostatek,“ myslí si.

Současný majitel František Kinský usiloval o návrat zámku do původního stavu, což se mu nakonec podařilo. V letech 1996 až 2008 prošel exteriér i interiér náročnou rekonstrukcí. Dochovaný mobiliář v empírovém stylu spolu s dalšími předměty z původního majetku rodiny byl postupně restaurován a v prvním patře zámku z něho byla vytvořena zámecká expozice Život v biedermeieru, která byla otevřena v dubnu 2012. Zámek tak byl poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti.

Současná demolice několikapatrové betonové budovy hyzdící zámecký areál je tak pomyslným vyvrcholením jeho snažení. Vyjádření majitele Františka Kinského k plánům s uvolněným pozemkem, který stavební stroje brzy vyčistí, se Deníku nepodařilo získat. Na zaslané otázky do uzávěrky neodpověděl.

Zatím se tedy jen spekuluje. Mezi lidmi žijícími v okolí se hovoří o parkovišti. „Myslím si, že pro parkoviště je toho místa škoda. I když by bylo určitě užitečné. Bydlím kousek odsud, a když je tady nějaká akce, je problém vyjet z naší ulice. Mohla by tam být třeba nějaká zeleň se stromy,“ rozhlíží se po okolí Nela Vondráčková, která chodí do zámeckého parku venčit psa.

„Slyšel jsem, že by tam mělo být parkoviště. O víkendech je plná hlavní ulice i ulice v okolí,“ doplňuje běžec Jiří.

Zámek byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796. V roce 1948 přešel zámek do majetku státu a v roce 1949 byl prohlášen za státní kulturní majetek.

