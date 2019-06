Nové lanové a parkourové hřiště se ve čtvrtek v 17 hodin oficiálně otevře u pošty ve Vamberku. Připraveno je vystoupení parkouristů, workshop, další zábava a občerstvení.

Dobruška Fest 2019 otevírá své brány

Již tento pátek 21. června v 15 hodin se otevře 9. ročník festivalu netradičních her a aktivit Dobruška Fest 2019. Během pátečního odpoledne a po celou sobotu si v areálu Městského stadionu Václava Šperla zájemci mohou za pomoci animátorů vyzkoušet velké množství her a volnočasových aktivit nebo se zapojit do několika amatérských turnajů. Pro nejmenší bude připravena velká skákací loď. Hudební program začne v 18 hodin a jako hlavní kapely večera vystoupí Iron Maiden revival a Čí je to vina? V sobotu od 15 hodin se na pódiu vystřídají mimo jiné skupiny Black Buřiňos, Antitalent, Kluci a na hlavní hvězdy festivalu Minus 123 Minut a Heebie Jeebies. Kompletní informace a harmonogram všech koncertů najdete na webu: www.dobruskafest.cz.