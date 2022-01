"Absolvoval jsem dvouletou Lidovou konzervatoř - obor diskžokej. Bez toho by nás nenechali vystupovat. Pořádalo to Krajské kulturní středisko v Hradci Králové. Chodilo nás tam asi 45, do druhého ročníku se dělaly postupové zkoušky - písemné, praktické a ústní. Všechno bylo ohodnocené body, student musel získat minimálně 25 bodů, aby postoupil. A samozřejmě v tomto stylu byly i závěrečné zkoušky. Vím, že ani ty nenechali všechny udělat. Bylo to samozřejmě praštěné. Ale po revoluci, když to skončilo, ti kluci na diskotékách už jen pouštěli písničky, my byli zvyklí je komentovat. Spousta lidí na to vzpomíná," říká Jiří Suchánek.