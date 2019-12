Unikát považovaný v době svého zrodu za jeden z divů světa vznikl na počátku 13. století v benediktýnském klášteře v Podlažicích. Kniha nesmírné hodnoty několikrát změnila své sídlo - přechodně byla umístěna v klášteře v Sedlci, pak v Břevnově, později v Broumově, poté na Pražském hradě. Až do roku 1648 patřil Codex gigas k našim národním skvostům. V tom roce ho však během tažení ukořistila švédská armáda a odvezla na sever Evropy. Stal se součástí královské knihovny ve Stockholmu a dostal inventární č. 1.

O mimořádném významu Ďáblovy bible, jak se knize kvůli zobrazení ďábla přezdívá, svědčí i to, že za 370 let opustila Švédsko pouze třikrát – potřetí v roce 2007, kdy byla od 20. září 2007 do 9. března 2008 vystavena v Národní knihovně v Praze, kde ji zhlédlo 61 tisíc lidí.

Tehdy také vznikl nápad na pořízení repliky. Objednávka Nadačního ústavu regionální spolupráce Olomouc, jemuž předsedal Jiří Rudolf, směřovala do Žamberka, konkrétně do knihařské dílny mistra Jiřího Fogla. A právě on přijal pozvání spolku Abakus, autora projektu Rodný kraj Františka Kupky, aby dojmy z vystavení knihy umocnil besedou se zájemci o unikáty i literaturu. Do loutkové scény Kodymova národního domu v Opočně přišli 17. prosince opravdoví fajnšmekři, jimž se poté, co se z úst autora repliky a dokumentů promítnutých na filmovém plátně dozvěděli spoustu zajímavostí, dostalo možnosti zalistovat v Codexu gigas o rozměrech 92 cm (výška), 51 cm (šířka), 28 cm (tloušťka i s kováním) a váha 78 kg.

Zblízka si prohlédli nejpozoruhodnější stránky, které Jiří Fogl doprovodil odborným komentářem o knize opředené tajemnou minulostí, o které se dodnes moc neví.