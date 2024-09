Smutnou událostí se v své knize Odplata či spravedlnost? zabývá Lucie Jarkovská.

Připomíná přitom případ Čecha Josefa Resche a Němce Rolanda Schwarze vyučujících na rychnovském gymnáziu. Jak uvádí, Josef Resch napsal stížnost na šest členů učitelského sboru, protože hrozilo, že při omezování počtu vyučujících přijde jako nejmladší o místo: „Schwarz udání přeložil do němčiny a odeslal ho obávanému zemskému školnímu inspektoru Gustavu Wernerovi do Prahy. Při výslechu gestapa Schwarz všechny údaje potvrdil. Společně udali šest kolegů.“

Pro většinu z nich to mělo fatální následky.

Cesta ke "spravedlivému" trestu

Cesta udavačské dvojice ke spravedlivému trestu však byla komplikovaná a je otázkou, zda se to, jak skončili, dá označit za spravedlnost.

„Josef Resch byl poprvé zatčen již v květnu 1945. Jeho stíhání však bylo pro nedostatek důkazů 4. prosince 1946 zastaveno. Roland Schwarz v květnu 1943 narukoval do německé armády a sloužil u hlídkového praporu v Řecku. Když Angličané obsadili Soluň, Schwarze zajali a přes zajatecké tábory v Egyptě eskortovali do Velké Británie. Na žádost Krajského soudu v Hradci Králové ho 2. května 1947, tedy v den, kdy naposledy zasedal lidový soud v Hradci Králové, vydali do ČSR. Schwarz zločin doznal. Soud v Hradci Králové oba odsoudil k doživotnímu žaláři až v druhé etapě retribuce 20. dubna 1948. Udavači ovšem zbytek života v žaláři nestrávili. Němci Schwarzovi byl trest nejprve zkrácen amnestií a jeho zbytek mu prezident 29. února 1956 prominul. Čechu Reschovi bylo doživotí nejprve změněno na 25 let žaláře, ale z trestu byl podmíněně propuštěn 19. března 1964 na zkušební dobu sedmi let,“ uzavírá Jarkovská.