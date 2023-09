/FOTO/ Putovní výstava Paměti národa s názvem Pětiletka běsů, zachycující pět nejtěžších let působení komunismu v Československu, je až do 22. října ke zhlédnutí v centru Dobrušky. Přibližuje šestnáct životních příběhů během období největších politických procesů, tedy mezi lety 1948 a 1953.

Výstava doputovala do Dobrušky. | Foto: Dana Ehlová

Zapůjčení Pětiletky běsů do Dobrušky má tzv. „na svědomí“ rodina Horčičkova, díky níž na území města úspěšně podniká firma Servisbal Obaly.

„Když jsem před časem viděl tuto výstavu v Třebechovicích, tak jsem si řekl, že by bylo dobré připomenout trochu zapomenutou minulost i u nás. Společně se synem Lukášem jsme diskutovali o této možnosti a podařilo se nám myšlenku realizovat díky Paměti národa,“ vysvětlil Ladislav Horčička, zakladatel firmy, která letos slaví třicet let svého vzniku.

Kostel na Vrchní Orlici září světýlky. Krášlí ho i květinové vazby

A co bylo důvodem jejich snažení?

„Vzpomínám na vyprávění našich dědů a babiček, kteří ve svém životě zažili celou řadu dramatických změn. Prožili hospodářskou krizi 30. let, druhou světovou válku, kolektivizaci, měnovou reformu v roce 1953, kdy přišli o všechny peníze, dobu procesů s např. Miladou Horákovou i rok invaze do ČSSR v roce 1968. To vše formovalo jejich životní postoje a hodnoty. Vždy se museli přizpůsobit situaci a okolnostem,“ uvedl Ladislav Horčička a vzápětí dodal: „Výstava ukazuje, co vše dokáže „TOTALITA“ a jak nespravedlivý dokázal být lidmi vytvořený komunistický „systém“. Mějme historii stále na paměti, abychom neopakovali chyby minulosti.“