Jak jinak se alespoň na chvíli vrátit do dětství než prostřednictvím hraček. Lidé si zavzpomínají díky výstavě s názvem Retro hračky, která začíná v sobotu 17. června v Muzeu Častolovicka. Návštěvníci si na ní budou moci prohlédnout zejména hračky, se kterými si hrály takzvané Husákovy děti, tedy hračky přibližně ze 70. až 90. let 20. století.

Na výstavě budou k vidění i oblíbené stavebnice firmy Merkur. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

„Většina kousků pochází ze sbírky naší členky paní Olgy Tillové, část z našeho depozitu, něco je zapůjčeno od kamarádů a příznivců spolku. K vidění budou například oblíbené výrobky firem Ites, Igra, Merkur, Chemoplast Brno, KDN (Kaden), Igla, Mars a řady dalších,“ prozrazuje za Muzeum Častolovicka Jiří Václavík ml.

Mezi exponáty budou hračky pro kluky i holky, výstava bude zahrnovat také stavebnice, tehdejší knižní tituly, dětské časopisy, školní pomůcky a podobně. Součástí výstavy bude i malý herní koutek.

Muzeum Častolovicka sídlí na adrese Masarykova 55, Častolovice. Otevřeno je o víkendech a svátcích, a to vždy od 10 do 16 hodin. Výstava Retro hračky v muzeu vydrží až do neděle 3. září.

Zdroj: Muzeum ČastolovickaVe vyhrazených dnech od června až do srpna se k výstavě připojí i Muzeum veteránů manželů Hláskových z Častolovic, které najdete na adrese Školská 81, Častolovice.



„Tam budou k vidění staré automobily (některé jedinečné a unikátní), motocykly, hračky, dětská vozítka, kočárky, hrací strojky a mnoho dalšího,“ doplňuje Jiří Václavík ml.