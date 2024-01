Vysoké nebezpečí na silnicích Rychnovska trvá, po závějích může přijít ledovka

/FOTO, VIDEO/ Hodně opatrní by měli být řidiči zvlášť v Orlických horách. ČHMÚ tady varoval před vysokým nebezpečím tvorby závějí, kvůli kterým mohou být některé silnice nesjízdné. Mohou se tak vyskytnout i komplikace se zásobováním, zdravotnickými službami a podobně. Riziko má trvat až do úterního poledne. Ale zpozornět by motoristé měli i v dalších dnech.