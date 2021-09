Do provozu zasáhl nedostatek některých součástek, jako čipů, letos už několikrát. Čekají na ně tisíce vozů nyní rozmístěných na zabezpečených odstavných plochách.

Nedostatek čipů dál komplikuje výrobu aut. Ve všech závodech Škoda Auto v Česku, tedy i v tom kvasinském, se tak od 27. září zcela zastaví výroba, a to na celý týden.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.