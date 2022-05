Vyrazte do Dobrušky do muzejních expozic. Ve středu zadarmo

Dana Ehlová

Už pětačtyřicet let se 18. května slaví Mezinárodní den muzeí. Po loňské covidové pauze, kdy se prohlídky přesunuly do on-line prostoru, se letos vrátí vše do normálu.

Hlavní budova dobrušského muzea se synagogou. | Foto: Deník/Dana Ehlová