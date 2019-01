Orlické hory - Před víkendem byly kompletně upraveny běžecké trasy v okolí Říček. Během pátku se upravovala bílá stopa i jinde v Orlických horách.

Osvětlený běžecký okruh v Orlickém Záhoří. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Z areálu z Deštného vyjela rolba na Luisino údolí, Velkou Deštnou a pokračovala dále na Šerlišský Mlýn. Také Ski Aréna Orlické Záhoří hlásila, že osvětlený pětikilometrový lyžařský běžecký okruh je upraven a v provozu, a to v pátek a sobotu do 22 hodin a od neděle do čtvrtka do 21 hodin.

Tratě v okolí se v pátek upravovaly z Orlického Záhoří k Pěticestí, na Homoli, Jelenku a do Orlického Záhoří - Bedřichovky.