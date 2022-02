Očekávat lze, že bude lámat větve i stromy, může působit škody na budovách a také komplikace v dopravě, a to nejen kvůli popadaným kmenům. Síla vichřice dokáže převrátit i nenaložený nákladní automobil a přinést rovněž výpadky dodávek elektřiny. Lidé by si měli zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky, omezit pohyb venku i jízdu autem. Doporučuje se nezdržovat se nebo neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů a nechodit do lesa a omezit pohyb venku na horách, kde by se už vůbec lidé neměli vydávat na túry.