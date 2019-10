/FOTOGALERIE/ Jedna z nejlepších českých zpěvaček, ředitel základní školy, dobrovolnice farní charity, kronikář, ale také zachránci lidského života a téměř pětisetnásobný dárce krve - to je nestručnější charakteristika osobností, které před zaplněným hledištěm velkého sálu Společenského centra v Dobrušce převzaly ve středu 9. října večer ocenění za svou práci, za nezištnou pomoc druhým a také za šíření dobrého jména svého rodiště či města, kde dnes žijí.

Výjimečný večer ve společnosti výjimečných osobností. | Foto: Dana Ehlová

Slavnostní večer konaný při této příležitosti se stal v Dobrušce již tradicí a tento fakt také vyzdvihl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán: „To, co zde dělá Dobruška, že si dovede vážit a že také oceňuje významné osobnosti, které se jakýmkoliv způsobem zasloužily o rozvoj vašeho města, našeho kraje a naší země, je naprosto úžasné a nebývá to úplně zvykem. Myslím si, že ostatní města by vám měla závidět a hlavně se inspirovat tím, co tady děláte. Děkuji vám za to.“