FOTO: Vydejte se s námi proti proudu času za historií lyžování v Říčkách

Dnes vedle Deštného nejznámějším lyžařským areálem v Orlických horách disponují Říčky. Nahlédněte s námi do jeho historie po roce 1945, ale i do let, kdy se zde zrodil proslulý mezinárodní závod juniorů Skiinterkriterium - nejstarší svého druhu na světě.

Pořizování přímého televizního přenosu Československou televizí. | Foto: Říčky v Orlických horách a Nebeská Rybná na starých pohlednicích

První ročník mezinárodního závodu ve slalomu a obřím slalomu se tady uskutečnil v roce 1962, tedy přesně před 60 lety. V roce 1964 se začalo se stavbou lyžařského vleku a skokanského můstku, jejich provoz byl zahájen v roce 1967. Za svou šedesátiletou historii se zdejší závod může pochlubit účastníky skutečně zvučných jmen - startovali tu vedle dalších sourozenci Kosteličovi, Šárka Strachová, Ondřej Bank, Petra Vlhová i Ester Ledecká.