Vydejte se na výlet a poznejte krásy česko-polského pomezí

Rychnovsko – Skalní města – to jsou tajemné poklady přírody, které lákají ročně stovky tisíc návštěvníků. Český ráj již navštívil snad každý Východočech a do Českosaského Švýcarska je to z našeho regionu daleko.

Cyklo Glacensis 2014. | Foto: archiv pořadatele

Proč však nevyrazit k polským sousedům pokochat se pohledem na neokoukané Góry Stołowe, které se nacházejí na okraji Kladské kotliny? Tato krásná krajinná oblast se nachází hned na hranicích Česka a Polska. Stolové hory se převážnou částí nacházejí na území Polska v Dolnoslezském vojvodství, mezi městečky Radków, Kudowa-Zdrój a Polanica-Zdrój.

Ve všech těchto městech se mohou turisté ubytovat v pěkných penzionech i hotelích. Mezi Čechy je známé především město Kudowa-Zdrój, kde se nacházejí známé lázně. Obec přitom v češtině nese název Chudoba. Nenechte se však zmást, žádná chudoba vás ve městě nečeká. Kudowa je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku a Evropě. Lázně zde existují už od 15. století a v posledních letech lázně jen rozkvétají. Kromě lázeňské pohody však Kudowa-Zdój nabízí také netradiční vhled na krvavou historii třicetileté války. Její hrůzy ilustruje pohled do Kaple lebek, ve které se nachází 300 lebek shromážděných právě za třicetileté války.

Skvělé ubytování najdete i v další lázeňské obci Polanica-Zdrój. Zde se dochovala tradiční lázeňská architektura, typická pro německé lázně počátku 20. století, včetně rozsáhlého lázeňského parku.

Když už máte za sebou prohlídku krásné architektury lázeňských měst, ochutnávku léčivých pramenů i výšlap po Stolových horách, můžete se na celý region podívat i z ptačí perspektivy. Například z rozhledny, která byla ve městě Radków postavena díky projektu Euroregionu Glacensis Místa plná rozhledů. Jmenuje se Suszynka, je sedmadvacet metrů vysoká a je z ní výhled na Krkonoše, Stolové hory, Broumovské stěny, Orlické hory i masiv Králického Sněžníku.

Poblíž se nachází také vesnice Wambierzyce, která je poutním místem s velkolepou křížovou cestou se 130 zastaveními. Cyklobusy, které vyrážejí do Orlických hor, vás dovezou i do lázní Kudowa Zdrój. Jedná se o Hnědou linku číslo 2. Díky cyklobusům se však můžete podívat po velké části východočeského regionu – stačí se inspirovat na stránkách Euroregionu Glacensis, díky kterému se cyklobusy vydávají na cestu. Potřebné informace najdete na www.euro-glacensis.cz. Na zajímavá místa a výlety ve východních Čechách i Polsku se můžete vypravit na kole i pěšky. O tom, která stojí za návštěvu, bude Rychnovský deník čtenáře informovat v osmidílném seriálu.

Autor: Barbora Zemanová