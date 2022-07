"Kníže Josef II. Colloredo-Mannsfeld podnikl na počátku 20. století dvě dobrodružné, ale především lovecké výpravy na africký kontinent. V roce 1901 z Chartúmu údolím Modrého Nilu do Vad Medani, údolím řeky Rahat do Gallabatu a zpět. Druhá v roce 1902, opět z Chartúmu, podél řeky Abar k Rudému moři do Tokaru, s cílem v Port Súdánu. Ze svých afrických cest si Josef přivezl mnoho ulovených trofejí a také živá zvířata, například makaky. Navštivte noční zámecké interiéry a zažijte trochu té africké atmosféry počátku 20. století," stojí v pozvánce.