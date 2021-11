Kdo pak chce, může ještě tento víkend vyrazit na "halloweenské" akce. Třeba v sobotu do Přepych, kde se od 17 hodin koná stezka odvahy a bude tu vyhlášen také vítěz soutěže o nejkrásnější výtvor z dýně.

V Kostelci nad Orlicí se už v pátek uskutečnila hororová noční stezka a v neděli od 16 do 17.30 to bude stezka dušičková. Jak upozorňují pořadatelé, bude bez strašení a je vhodná i pro kočárky, i když posledních 300 metrů je náročnějších, ale ukončit ji lze i dříve. Sraz je u splavu za koupalištěm. Vezměte si s sebou oblečení do přírody, lucerničku se svíčkou, popřípadě lampion či baterku. Čeká vás cesta plná světel a také překvapení.