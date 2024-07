David Holý z Chrudimi, Miroslav Trunda z Moravské Třebové, Daniel Gracík z Opočna, Iveta Miculyčová z Kostelce nad Orlicí, Jakub Dudycha z Ústí nad Orlicí, Kateřina Siniaková z Hradce. Toto jsou zástupci východu Čech, kteří se v Pardubickém, nebo Královéhradeckém kraji narodili, nebo v něm stále žijí.

Kdo jsou naši reprezentanti, kterým budeme fandit přímo v Paříži, nebo z pohodlí našich domovů u televize?

Kateřina Siniaková

(28 let), tenis, Hradec Králové

Jedna z největších hvězd české výpravy. Ke svým květnovým 28. narozeninám si nadělila výhru na French Open ve čtyřhře. Vítězka Wimbledonu, olympijská vítězka. Společne s Barborou Krejčíkovou posbírala kompletní sbírku grandslamových vítězství ve čtyřhře. V té dokonce před dvěma týdny vyhrála již potřetí slavný Wimbledon.

V roce 2022 obsadila v anketě Sportovec roku 2. místo. Jednoduše česká superstar v tenisovém deblu. Ve své kariéře vyhrála 356 zápasů dvouhry a jen 254 mačů prohrála. Ve čtyřhře má bilanci ještě skvostnější - 342 výher a jen 144 proher.

Siniaková se narodila v Hradci Králové, ale v Česku hraje za Spartu Praha. Jejím partnerem je tenista Tomáš Macháč.

Nastupovat na OH bude jak ve čtyřhře, tak dvouhře, kde na poslední chvíli nahradí kvůli zranění Markétu Vondroušovou. O cenné kovy bude bojovat i ve smíšené čtyřhře. V té bude nastupovat právě se svým partnerem Tomášem.

„Žij přítomností sni o budoucnosti uč se minulostí,“ tímto mottem se Siniaková řídí.

Pokud chcete vidět její první zápas, nastavte si upomínku na sobotu 27. 7. ve 12 hodin, kdy nastoupí ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou.

Iveta Miculyčová

(18 let), cyklistika (Freestyle BMX), Kostelec nad Orlicí

V půlce září jí bude teprve 19 let, ale zvládla toho už opravdu hodně. Narodila se v Opočně, žije ale v Kostelci nad Orlicí a studuje v Pardubicích.

Byla nadanou fotbalistkou, dokonce reprezentantkou. Kolektivní sport a míč nakonec vyměnila za vlastní odpovědnost a bytelné kolo. Freestylu se naplno věnuje teprve 5 let, přesto už má za sebou nejeden úspěch. V roce 2022 se například stala mistryní Evropy. Titul obhájila i o rok později a získala zlato v rámci Evropských her. Porazila i olympijskou vítězku Charlotte Worthingtonovou.

V roce 2022 vyhrála i díky triku „cannon ball“. Jedná se o velmi náročný trik, při kterém jezdec vyletí do vzduchu, pustí se kola, které letí dopředu, chytne jej za sedlo a přitáhne si ho zpět k sobě. Takto v sedě pak dopadne opět zem.

Před dvěma lety v Abú Dhabí, obsadila 3. místo a získala tak bronzovou medaili ve feestylu!

Podle všeho ji můžeme očekávat na hrách velmi vysoko a při troše štěstí si do východních Čech přiveze i nějaký cenný kov. Z našich východočechů je Benjamínek.

Její triky a výkony můžeme vidět v úterý 30. 7. ve 13:25.

Daniel Gracík

(20let), plavec Opočno

Brzy dvacetiletý Daniel Gracík se narodil v Opočně. Plavce a několikanásobného mistra ČR a držitelé českých juniorských rekordů v kraulu a motýlku najdeme třeba na internetových stránkách ministerstva vnitra. Ne, není po něm vyhlášeno pátrání, ale jako velmi talentovaného sportovce si jej „policisté“ stáhli do svého sportovního programu Olymp.

Student Sportovního gymnázia v Pardubicích v roce 2022 vyhrál v rumunské Otopeni mistrovství Evropy juniorů. Vyplaval na něm český juniorský rekord, když 100 metrů zaplaval za 52,69 vteřin. O několik měsíců později vyhrál anketu Sportovec ministerstva vnitra, když dominoval v juniorské kategorii. Těsně před Vánocemi v témže roce dostal předčasný dárek, protože v anketě Sportovec roku 2022 byl vyhlášen nejlepším juniorským sportovcem.

Jeho mateřským klubem je SCPAP - Sport Club Plavecký areál Pardubice.

V Paříži bude závodit na 100 metrových tratích ve volném stylu a motýlku. První představení pod pěti kruhy bude mít v úterý 30. 7. v 11 hodin.

David Holý

(26 let), atletika - skok o tyči, Chrudim

26letý sportovec začínal ve svém rodném městě a zkoušel mnoho atletických disciplín. Začal u sprintů, pokračoval na vytrvalostní tratě, vyzkoušel si překážky, vrhal koulí či diskem, dokonce koketoval s vícebojem. Nakonec se začal specializovat na skok o tyči. Jeho osobním maximem je výkon 571 centimetrů. Do českého rekordu mu chybí 12 cm a do světového 52 cm.

Nyní závodí v barvách USK Praha. V jeho dresu získal na halovém mistrovství 2. místo s výkonem 525 cm. Na mistrovství ČR ve Zlíně obsadil 3. příčku po skoku 551 cm.

Jeho závod bude startovat až v sobotu 3. srpna v 10:10 hodin.

Miroslav Trunda

(39 let), jezdecká všestrannost, Moravská Třebová

Rodák z Moravské Třebové, 39 letý zvěrolékař. Na olympiádě bude závodit v jezdecké všestrannosti. Sportovci zde tedy musí být v dokonalé symbióze se svým čtyřnohým koňským parťákem. Tím je klisna Shutterflyke, které je 12 let.

V Tokiu na předešlých hrál obsadil 39. místo. Jeho disciplína se skládá z několika částí. Drezury, terénní jízdy a parkuru. Vítězem je jezdec s nejnižším součtem trestných bodů ze všech tří zkoušek.

Životní motto Miroslava Trundy je známe z filmu Forrest Gump. „Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.“ A ani on sám neví, jestli ho tento rok v nečeká v Paříži sladké překvapení v podobě cenné medaile. Byl by to obrovský úspěch a zároveň velký šok.

Trunda bude se svým koněm závodit už v sobotu 27. 7. od 9:30.

Jakub Dudycha

(18 let) atletika – běh na 800 metrů, Ústí nad Orlicí

Začátkem září oslaví Dudycha, rodák z Ústí a člen Atletického Clubu Vysoké Mýto 19 let. Je atlet, běžec, specializující se na 800 metrů a je také český rekordman. V roce 2023 se stal poprvé mistrem ČR a letos v červnu titul obhájil. Několik dnů předtím na Kontinentální tour ve svém běhu dokonce vylepšil národní rekord. Zaběhl totiž čas 1:44,82.

Rekordy sbíral už v mládežnických kategoriích. Dvakrát vyhrál i juniorskou část ankety Atlet roku. Jakub Dudycha není jen talentovaný atlet. V dětství byl dokonce reprezentantem ve volejbale, ale nakonec dal přednost královně sportů a díky tomu mu můžeme držet palce v závodech pod pěti kruhy. Sám si myslí, že na „osmistovce“ může každý porazit každého.

Závodit a pokoušet se o to a překonávat rekordy bude ve středu 7. 8., kdy je od 11:55 naplánován start kvalifikace běhu na 800 metrů.