PARDUBICE: Celkem ve čtyřech případech měli o víkendu strážníci v Pardubicích co dělat s mladými muži. Jejich společnou vlastností bylo, že ani jednomu ještě nebylo osmnáct let a všichni byli pod vlivem alkoholu. Mladíci ve věku 16 a 17 let nadýchali přes půl promile, další dva ve věku 17 let už byli viditelně podnapilejší a oba nadýchali přes jeden a půl promile alkoholu. V jednom případě strážníci volali i záchrannou službu, protože jeden z mladíků nesl v obličeji stopy prohraného zápasu, na který si ale odmítal vzpomenout. Ve zbývajících případech si mládence převzali příbuzní. Za podání alkoholu pak čeká obsluhu jednoho podniku správní řízení a všechny případy bude řešit také sociální odbor magistrátu.