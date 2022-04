Z častolovického zámkuZdroj: Deník/Jana Kotalová

Zámek Častolovice slaví. V rukou paní Diany začal před 30 lety opět vzkvétat

Květiny, posezení na krásném nádvoří, na němž vyhrává hudba, stylově a s citem zdobené interiéry, který jim dodává neopakovatelnou atmosféru - to jsou jen některé důvody, které táhnou návštěvníky na zámek Častolovice. Svou nesmazatelnou stopu tady zanechala Cecilia Sternbergová i její dcera Diana Phipps Sternbergová, která mu vdechla po revoluci nový život. I letos se tu mají turisté na co těšit.

"Na první prázdninový víkend plánujeme menší oslavu 30 let, co je zámek otevřený, a v rámci toho bychom chtěli zpřístupnit i privátní pokoje. Bude ale ještě záležet na dohodě s paní Dianou a její rodinou, zda budou souhlasit. Noční prohlídky se pak letos uskuteční na konci letních prázdnin a máme připravenou i velkou "brunchovou" sezonu, zámecká kavárna by dělala přes prázdniny brunch v zámecké oranžérii," prozrazuje správce zámku Zdeněk Bachman.

Co si mají návštěvníci pod tímto pojmem představit? "2. července, 14. srpna a ještě v jeden zářijový termín si užijí takový rodinný den na zámku. Pokud přijedou na brunch, budou moci na prohlídku expozice a dostanou slevu na vstupném do zvěřince," doplňuje Zdeněk Bachman.

Kromě již zmíněného a letos opět o něco početnějšího zvěřince láká k návštěvě i zdejší zámecký park a obora.