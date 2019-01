Potštejn - K létu víc než kdy jindy patří turistika a obyvatelé Potštejna o tom vědí své.

Potštejn láká turisty | Foto: Pavel Bednář

Hrad Potštejn jako jedna z největších zřícenin u nás byl vždy oblíbeným cílem turistů ze všech koutů republiky, v poslední době to však není zdaleka jediná zajímavost, která je v této malebné obci k vidění. Naučné stezky v okolí, kulturní akce všeho druhu, western kemp Vochtánka a především nově opravený a pro veřejnost zpřístupněný zámek lákají rok od roku více návštěvníků. Do obce s necelou tisícovkou obyvatel ročně zavítá více než dvacetinásobek turistů.

Místní jsou na historii Potštejna patřičně hrdí a o tom, že je tu opravdu krásně, svědčí nejen skutečnost, že zde mnoho lidí koupilo parcely pro stavbu rodinných domů, ale i fakt, že nemálo příslušníků mladé generace, která má obecně tendenci stěhovat se za lukrativnější prací do velkých měst, zůstává v Potštejně. „Já jsem rozhodně potštejnský patriot. Spousta mých kamarádů po škole odešla třeba do Prahy nebo jinam, já jsem chtěl ale vždycky zůstat tady a jsem rád, že se mi to povedlo,“ říká David Filip, jeden z obyvatel. A pokud už Potštejn není trvalým bydlištěm, rodáci se sem rádi vrací do svých víkendových chaloupek. Ty se většinou dědí z generace na generaci a s nimi se předává i snaha zanechávat jim původní, moderními rysy města nedotčený ráz. Kolorit obce díky tomu dýchá dávnými časy z dob slávy rodu Chamaré.

„Lufťákům“ Potštejn přirostl k srdci často díky rodinným kořenům. To je případ i Magdalény Vrátilové: „My jsme to podědili a jezdíme sem rádi. Prostě jsme si na to od malička zvykli.“ Není to město, proto je tu klid a hlavně příroda kolem, ale není to ani vesnice, takže je tu mnohem víc živo. A všichni, kdo tu tráví čas, ať už celoročně, nebo jen v sezoně, na Potštejn nedají dopustit.

Kateřina Řehořová