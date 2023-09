/FOTO, VIDEO/ Už jste si užili Světýlka na Vrchní Orlici v Orlických horách? Pokud ne, máme pro vás ochutnávku. A pokud sem zamíříte v sobotu 30. září a v neděli 1. října, těšit se můžete také na koncerty.

Kostel na Vrchní Orlici patří mezi magická místa Orlických hor. | Video: Deník/Jana Kotalová

V sobotu od 15 hodin tady vystoupí Slávek Klecandr a Jiří Smrž, v neděli ve stejnou hodinu Roman Dostál a Dita Holá.

Jedinečnou atmosférou opět ožije kostel na Vrchní Orlici. Rozzáří ho světýlka

Kostel se už od čtvrtka ponořuje do záře světýlek - svíček i lamp a oděl se také do krásné květinové výzdoby. Jak prozradil za pořadatele Petr Zámečník, je to kolektivní práce a velký dík patří ženám z Kopečka.