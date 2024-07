Muzea s tematikou historických motocyklů a aut rostou jako houby po dešti, ale sběratel Jiří Červený nechce nikoho kopírovat, chce být osobitý. Do Bystrého v Orlických horách se před lety přistěhoval s partnerkou z Litomyšle. A to hlavně kvůli průmyslovému objektu, který ho zaujal, protože byl nedotčený přestavbami a zachoval si charakter čtyřicátých let minulého století.

Jiří Červený. Jak začala jeho sběratelská vášeň. | Video: Irena Voříšková

V Bystrém pokračuje v činnosti z Litomyšle - sbírá a opravuje staré stroje. Také se věnuje komplexní péči o moto veterány, opravám a konzervování původních stavů, restaurování a renovacím. Je členem dvou veteránských moto klubů – litomyšlského a Podorlického Veteran Car Clubu.