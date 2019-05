V obcích a městech vrcholí přípravy, a také v Lužanech na Jičínsku řemeslníci opustili volební místnost v budově obecního úřadu a pošty.

Renovace s předvolebním termínem

Posledních čtrnáct dnů zde probíhaly stavební úpravy, došlo na výměnu oken a vytápění. „Nemohli jsme najít jiný termín s ohledem na vytíženost pošty a paní účetní, tak jsme to riskli. Už věšíme vzory volebních lístků,“ komentuje starosta Martin Mitlöhner aktuální stav z kanceláře, která ještě voní malířskou barvou. Obec měla připravené i náhradní varianty. Pokud by se nestihla částečná rekonstrukce úřadu dokončit včas, voliče by poslala do školy nebo hasičské zbrojnice. Investice za osm set tisíc se ale zvládla v termínu a zdejší volební místnost se otevře tak jak má. Pošta zahájí provoz v pondělí. S Evropským parlamentem také souvisí evropské dotace. S Martinem Mitlöhnerem se bavíme o tom, zda Lužany využily možnosti čerpání peněz z evropských zdrojů.

„Ano, opravili jsme školu a poté upravili prostranství v jejím okolí, zakoupili požární dopravní automobil,“ sčítá starosta investice. Zároveň by přivítal, kdyby se možnost čerpání evropských peněz rozšířila například na opravy komunikací. Účast u voleb odhaduje do pětadvaceti procent.

V kraji volí i nejmenší Kostelec

Kostelec na Jičínsku je nejmenší samostatná obec z 24 Kostelců v Čechách a nejmenší samostatná obec Královéhradeckého kraje. Aktuálně zde žije 38 obyvatel, z toho je třicet voličů. Svůj hlas přijdou odevzdat do budovy bývalého hostince, kde sídlí i obecní úřad. „Jaká bude účast, to nedokážu odhadnout,“ říká starosta Lukáš Velart.

Voliči zamíří také do bývalého kravína

Obyvatelé okrajové části Úpice na Trutnovsku budou volit v prostorách bývalého kravína v Radči, ze kterého je od roku 2015 zemědělské muzeum.

„Volební místnost je v recepci muzea, v prostoru někdejší mléčnice,“ upozornil Pavel Melichar, předseda spolku Chalupění, které muzeum provozuje.

Chvaleč u Trutnova s necelými sedmi sty obyvateli má jednu ze dvou volebních místností v hospůdce na koupališti, v části obce Petříkovice.

V Trutnově se volí například v areálu firmy, která vyváží odpadky, v autoservisu v Libči, klubovně na fotbalovém hřišti ve Starém Rokytníku. Na Semilsku přijdou voliči do Domu přírody v Dolánkách nebo odvolí na sokolské chatě Sněhov na Malé Skále.

Na Náchodsku směřují lidé o volbách do škol, hasičských zbrojnic a muzeí. V České Skalici vyrazí s volebními lístky do klubovny zahrádkářů, v Jaroměři odevzdají hlas mezi lokomotivami v železničním muzeu Výtopna. V Náchodě také na Úřadu práce, ve zdejším pivovaru. Jedna z volebních místností bude otevřena v areálu Správy a údržby silnic Malé Poříčí.

Výsledky voleb v roce 2014

Do Evropského parlamentu jsme volili naposledy 23. a 24. května 2014. Účast v kraji byla 18,77 procent. V hradeckém okrese pak 21, 17 procent, na Náchodsku 18,13 %, na Rychnovsku 18,11. Jičín klesl na 17,89 a vůbec nejméně lidí přišlo na Trutnovsku, kde odvolilo 17,10 procent voličů.