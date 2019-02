Kostelecko - Pro nezájem o kandidaturu do zastupitelstva se ve dvou obcích říjnové volby nekonají.

Obecní dům Chleny | Foto: Archiv

Zavřené volební místnosti zůstanou ve dvou obcích na Kostelecku. Z důvodu nezájmu tamních občanů o kandidaturu do zastupitelstva se zde volby nekonají. Borovnice a Chleny se tak musí na nějaký čas obejít bez svého starosty.

Starostové opouští své funkce

Pětasedmdesátiletý starosta obce Chleny František Krčmář se po šestnácti letech rozhodl ze své funkce odejít. Bohužel do dnešního dne se nenašel nikdo ochotný převzít jeho post. „Lidé se do kandidatury nehrnou z obavy, že jeden ze zastupitelů pak bude muset dělat starostu. Avšak pevně věřím, že vše dobře dopadne,“ uvedl před časem Krčmář. Podle jeho slov by také mohlo dojít k nemalým starostem, a to například v případě žádosti o dotace, kdy je zapotřebí podpis starosty.



„Zatím jsem jednal pouze se dvěma zájemci, kteří se všeobecně poptali na problematiku týkající se kandidatury. Myslím, že jsme v tomto ohledu jako obec skutečně zklamali. Ti, co chtěli před čtyřmi lety měnit svět, se nyní k nastalé situaci staví zády. Za svou dlouholetou práci ve vedení obce jsem měl minimálně dva favority, kteří by mohli v mé činnosti dále pokračovat. Oba jsem oslovil, ale bohužel nemají o tuto funkci zájem. Pátkem moje působení končí a záleží již na občanech, jak se k dané situaci postaví,“ informoval starosta obce Borovnice Karel Urbanec.

Mladí nemají zájem

„Není to nijak závratně placená funkce, takže lidé se do toho moc nehrnou. A mladí se o politiku v malých vesničkách moc nezajímají. Mají svá zaměstnání a spoustu jiných starostí,“ shodují se občané obou zmíněných obcí. Možná, kdyby zde byly nějaké lukrativní pozemky, tak by ten zájem byl.

Ale v tuto chvíli není o co stát,“ doplnil jeden z místních chalupářů.



Do doby, než budou sestaveny odpovídající kandidátky, bude život v obcích nadále pokračovat pod vedením správců dosazených ministerstvem vnitra. Jejich pravomoci jsou však omezené. Nemohou například nakládat s nemovitým majetkem ani rozhodovat o dalším rozvoji obce.