Rychnovsko - Uspokojivá účast voličů, různá hesla i vliv mladé generace na starší charakterizuje volby do Poslanecké sněmovny v regionu.

Volby v Týništi n. O. v Knihovně U Dubu | Foto: Vojtěch Podstavek

ČSSD, ODS a TOP 09 se v průběhu sčítání hlasů točily na prvních třech místech na Rychnovsku. Volby v okrese vyhrála jen o procento ČSSD (20,41 %), před ODS (přes 19,41%), třetí je TOP 09 (téměř 16,35 procenta). Přes 12 % mají Věci veřejné těsně sledováni KSČM. Volební účast v regionu dosahuje bez pěti setin 65 procent.

Velkou účast voličů po oba dva dny potvrdila Alena Židová ze správního odboru MÚ Rychnov nad Kněžnou. Také v Opočně si na malou účast nestěžovali. Jedna ze čtyř volebních místností byla v Kodymově národním domě, v sobotu v 10.30 hodin zde již mělo odvoleno 60 % voličů. „Takový zájem o volby nepamatujeme,“ tvrdí svorně všichni členové komise. Podobná situace je na dalším volebním místě, které je v přízemí opočenské radnice. „Nedá se říci, zda chodilo více lidí včera nebo dnes, v každém případě je účast mnohem vyšší než při minulých volbách. Mezi voliči je hodně mladých, je na nich vidět, že to berou zodpovědně,“ hodnotí průběh voleb v Opočně členka komise Dita Endtová.



Mladí o sobě dávali vědět již před volbami, je možné, že letošní vysoká volební účast je i jejich zásluha. V Opočně to potvrzují slova některých voličů z řad střední a starší generace, kteří přiznávají, že se jim k volbám nechtělo, mnozí z nich nebyli už minule, tentokrát je prý „děti doslova uhučely“.

Mezi mladými voliči zněla hesla jako: Volit je sexy, Kdo nevolí, není Čech. Velká část voličů se rozhodovala na poslední chvíli: "K volbám rozhodně jdu, ale ještě nevím, koho tam hodím," říkalo mnoho lidí.



Prvním sečteným okrskem, který patří k pověřenému úřadu Rychnov n. Kněžnou, byla tradičně, jako téměř vždy v posledních volbách, obec Jahodov. Ze 72 zde registrovaných voličů jich přišlo k volbám 47, což je 65,28 %, všechny jejich hlasy byly platné. Volby by v této malé obci vyhrála TOP 09 s 10 hlasy, po 9 zde získala shodně ODS a KSČM. 7 hlasů zde mají Věci veřejné, po čtyřech ČSSD a Zemanovci.

Na volební výsledky se na Rychnovsku příliš nesázelo, se sportovními soutěžemi se to podle pracovnice sázkové kanceláře nedá srovnat. Nejtypičtějším sázkařem na volby byl starší muž. (zprav)