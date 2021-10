Ve 144 okrscích rychnovského okresu před čtyřmi lety volilo kandidáty do poslanecké sněmovny 63 procent voličů ze seznamu, platné hlasy jich odevzdalo 39 550. S jasnou převahou přes 32 procent tu zvítězilo ANO 2011. Další v pořadí SPD a ODS nasbíraly necelých 11 procent, Piráti přes 9,5 procenta. Piráti vyhráli v jediné obci - v Orlickém Záhoří, ODS v Deštném v Orlických horách a Říčkách. Výsledkem snů pro Ano skončily volby v Mokrém, kde pro ně hlasovalo 45,45 procenta voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.