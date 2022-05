„Snažil jsem se navrhnout a vytvořit pamětní desku, která nebude zcela tradiční ve smyslu pamětních desek realizovaných v minulém či předminulém století, ale bude hovořit současným uměleckým jazykem. Samozřejmě při zachování určitých standardů, které by takový artefakt měl mít. Myslím že zvolené materiály vytvářejí neokázalou, ale zároveň vizuálně libou kombinaci, jež pocitově koresponduje s osobou arcibiskupa Otčenáška, ve které se vždy snoubila neokázalá lidskost a velkorysost služby lidem i Bohu," přibližuje vznik díla Štěpán Málek.

I pojetí desky je výjimečné. Nenavrhl tradiční obdélníkový tvar, ale kruhový, přičemž desku doplňuje několik symbolů: portrét arcibiskupa s biskupskou mitrou na hlavě, holubice jako symbol Ducha svatého a zpodobnění gotického ostění Katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové, sídle biskupství a místa, kde Karel Otčenášek působil.

Vizualizace podoby pamětní desky Karla Otčenáška.Zdroj: archiv spolku Saeculum

Zhotovení pamětní desky inicioval spolek Saeculum, který před dvěma lety uspořádal cyklus akcí ke svému výročí narození Karla Otčenáška.

"V loňském roce, kdy jsme si připomínali desáté výročí jeho úmrtí, měly akce vrcholit právě odhalením pamětní desky. Koronavirus však trochu změnil naše plány. Ale mám radost, že se nakonec pamětní desku podařilo realizovat, i když s ročním zpožděním," uvedla předsedkyně spolku Ludmila Žlábková.

Jak dodala, vše se podařilo s pomocí veřejné sbírky, která byla za tímto účelem vypsána, i díky příspěvku českomeziříčské farnosti.

"Původně jsme zvažovali o pamětní desce na rodném domě, ale poté jsme se rozhodli umístit ji přímo na kostel. Je v centru obce a byl to právě kostel svaté Kateřiny, který byl svědkem řady významných okamžiků v životě arcibiskupa Karla. Nejen, že zde byl pokřtěn, ale 16. září 1945 tu jako nově vysvěcený kněz sloužil svou českou primici, svou první mši svatou, po svém návratu ze studií na Lateránské univerzitě v Římě," dodala Ludmila Žlábková

Samotnému odhalení bude od 15 hodin předcházet slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem. V 16 hodin již bude následovat slavnostní odhalení pamětní desky na boční venkovní zdi kostela svaté Kateřiny a o čtvrt hodiny později zazní koncert žákovského smyčcového Smiling String Orchestra z Hradce Králové, na nějž bude volný vstup. Orchestr působí při Základní umělecké škole Střezina a letos už absolvoval čtrnáctidenní turné po americké Floridě.

"Pro tuto příležitost jsme si připravili například Allegro ze Smyčcového koncertu D dur Antonia Vivaldi a Sarabandu Benjamina Brittena, se kterými jsme nyní postoupili do národního kola soutěže smyčcových orchestrů ZUŠ," řekl k programu vedoucí a dirigent hudebního uskupení Mikuláš Ježek.

Pamětní deska nebude v budoucnu jedinou připomínkou Karla Otčenáška v Českém Meziříčí. Jeho osobnosti bude věnována i část expozice někdejšího Hrnčířova mlýna, který v současné době době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Karel Otčenášek se narodil 13. dubna 1921 v rodině meříčského koláře Františka Otčenáška a jeho manželky Žofie. V roce 1939 odmaturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči a ještě tentýž rok začal studovat bohoslovectví v diecézním semináři v Hradci Králové. Ale už po měsíci odešel na popud královéhradeckého biskupa Mořice Píchy na Lateránskou univerzitu v Římě. Tady byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Týnci nad Labem, poté v Horní Rovni u Pardubic a od jara 1949 nastoupil jako administrátor v Žamberku.



Od října 1949 do června roku 1950 zastával funkci vicerektora diecézního semináře v Hradci Králové. Po jeho zrušení byl administrátorem vrchlabské farnosti. V neděli 30. dubna 1950 byl bez tehdy nutného státního souhlasu, ale se souhlasem tehdejšího papeže Pia XII. vysvěcen v kapli svatého Karla Boromejského královéhradecké biskupské residence Mořicem Píchou na biskupa. Státní aparát ho za to potrestal. Nejprve byl internován v želivském klášteře, později po vykonstruovaném procesu byl vězněn pro vlastizradu. Na svobodu se dostal až po amnestii v roce 1962. Pracoval jako dělník v opočenské mlékárně, a to až do roku 1965, kdy mu byl vrácen státní souhlas. Musel však opustit diecézi a odejít na farnost v Trmicích u Ústí nad Labem. Úřadu 23. sídelního biskupa královéhradecké diecéze se mohl ujmout až po listopadu 1989. Oficiálně byl do něj uveden 27. ledna 1990 . Sídelním biskupem byl do 26. září 1998, kdy ho vystřídal biskup Dominik Duka. V rámci Československé biskupské konference se stal předsedou pro duchovenstvo a předsedou komise Justicia et Pax České biskupské konference. Pro jeho zásluhy mu papež Jan Pavel II., jehož byl osobním přítelem, udělil v roce 1998 osobní titul arcibiskupa.



V roce 1995 obdržel Řád TGM I. třídy. Věnoval se odškodnění politických vězňů a sepsání jejich životů. Byl patronem IKUE (Mezinárodní sdružení katolických esperantistů) a duchovním převorem Českého velkopřevorství Řádu svatého Lazara. Roku 1998 byl přijat do Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a jmenován duchovním převorem jeho českého velkopřevorství. V této funkci působil do roku 2004 a navázal tak na svého předchůdce Mořice Píchu, který byl duchovním převorem řádu do roku 1956. Byl nositelem církevního velkokříže tohoto řádu.



Od března 2005 byl druhým služebně nejstarším biskupem na světě po severokorejském Francisi Hong Yong-ho, narozeném v roce 1906, o němž však již desítky let nebyly žádné zprávy. Zemřel 23. května 2011. Pohřben je v kryptě katedrály svatého Ducha v Hradci Králové. (Zdroj: wikipedie, spolek Saeculum)