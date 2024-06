Pan ředitel má mandát na šest let, do konce mandátu je prakticky neodvolatelný. To by musel provést opravdu něco velice špatného, něco závažného a teď nenastaly ty důvody, aby byl pan ředitel odvolán, a má naši důvěru a to bylo ve středu konstatováno i zastupiteli.

Pojďme se bavit o hypotetické situaci, že byste se rozhodli ředitele odvolat. Je to reálné, odvolat v polovině června ředitele školy?

Ne, já to považuji v této situaci za velice iracionální. Ohrozilo by to zásadním způsobem chod školy. To bychom se dostali opravdu do velkých problémů, například s přípravou na nový školní rok během letních prázdnin a opravdu by škola byla paralyzována. To absolutně není v našem zájmu. Dostali bychom se do velice špatné situace a bylo by komplikované ji řešit.

Přece jenom se ještě zeptám. Na zastupitelstvu jste slyšel slovní přestřelky mezi rodiči, učiteli a panem ředitelem. Často to vyznívalo, že ho nachytali při nějaké nepravdě. Přesto má nadále pan Schwab Vaši důvěru?

Ano, má. To, co zaznělo, jsou zástupné problémy. Vyčítat mu tam některé věci, jestli něco řekl tak nebo tak. To nejsou zásadní věci, které by ovlivnily naše rozhodnutí. Pan ředitel má důvěru. Byl nám doporučen odbornou komisí a rada ho jednomyslně jmenovala ředitelem. A jestli někdo rozporuje, že řekl něco málo takto nebo jinak, nebo jestli se vítal s žáky, jestli podal ruku, nebo nepodal, za mě to není zásadní. Například při rodičovských schůzkách jsem viděl, jak stál u dveří, představoval se rodičům a podával jim ruku. Opravdu nejsem přítomen všem akcím, všemu, co se ve škole děje. Ale opakuji, nebylo řečeno nic tak zásadního, abychom pana Schwaba odvolávali a naší důvěrou to neotřáslo v žádném případě.

Nenechali jste situaci zajít příliš daleko?

Nikdy jsme neodmítali rodiče, když za námi přišli. Já jsem s nimi několikrát mluvil, buď telefonicky, nebo jsem je tady i osobně přijal. Já pro to prostě víc udělat nemohu. Řešili jsme to. Jestli nám někdo vyčítá, že jsme to neřešili, to odmítám. Řešili jsme to celou dobu, řešili jsme to v radě. Pan ředitel se tady s námi setkával, tu situaci jsme probírali. Ale bohužel musím konstatovat, že problém je samozřejmě i v nějaké lidské rovině. Vztahy mezi zaměstnanci jsou ve škole vážně narušené v osobní rovině. Ale pak je tady nějaký pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který by měl být korektní a profesionální. Měl by být správně nastavený a vzájemně loajální.

Za mě bylo nešťastné a nedůstojné, jak se lidé mačkali na jednání zastupitelstva obce Voděrady. Dostal jste oficiální žádost, aby se zastupitelstvo vzhledem k očekávatelné účasti přesunulo do větších prostor. Proč jste nevyhověl?

Tu žádost jsme obdrželi někdy v pondělí datovou zprávou. Za mě mi to přišlo velice nekolegiální od paní starostky sousední obce. Mohla mi třeba kvůli tomu zavolat. Nicméně stojíme za rozhodnutím místo jednání neměnit, zákon to ani neumožňuje. Obecní úřad informuje o místě a době připravovaného zasedání zastupitelstva alespoň 7 dní před zasedáním. Upřesnil bych, že paní starostka žádala o další schůzku po skončení jednání zastupitelstva. Nechtěli jsme navodit situaci, kdy v nějakém širokém plénu budou dáváni na přetřes třeba zastupitelé, vedení školy a budeme se tam překřikovat. Viděl jste sám, jaká byla atmosféra. Snažil jsem se ji nějakým způsobem korigovat. Od začátku jsem upozorňoval, že máme svoji agendu, bylo to řádné zasedání zastupitelstva, které bylo veřejné. Na závěr byla připuštěna diskuze k situaci ve škole. Nechali jsme tam vystupovat i občany z jiných obcí. Řekl jsem, pojďme diskutovat, máte tu možnost. Mně tam přišlo velice nekorektní, že když pan ředitel odpovídal, lidé se mu často smáli. To si myslím, že bylo nefér a tendenční. A ve větším prostoru by to bylo ještě horší.

