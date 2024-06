Starosta Michal Hejna popisuje lidem situaci. Pro Deník později zopakoval, že s rodiči o problémech ve škole mluvil: „Jestli nám někdo vyčítá, že jsme to neřešili, to odmítám. Řešili jsme to celou dobu, řešili jsme to v radě. Pan ředitel se tady s námi setkával, tu situaci jsme probírali. Vztahy mezi zaměstnanci jsou ve škole vážně narušené v osobní rovině.“

Celý rozhovor s Michalem Hejnou najdete zde:

Pro odvolání ředitele není formální důvod, říká starosta Voděrad Michal Hejna

Na zastupitelstvu se hájil i současný ředitel Simon Schwab. Školu vede od loňského srpna poté, co vyhrál výběrové řízení. Přiznává, že situace na škole je nestandardní: „Od samotného začátku jsem situaci neměl vůbec jednoduchou. Nebyl jsem přijat pedagogickým týmem.“

Učitelé i rodiče ale namítají, že si za to může sám svými nekompetentními kroky.

Výpovědi začaly přicházet postupně v několika vlnách a ředitel odcházející zaměstnance průběžně nahrazoval. Naposledy na konci května je podalo 9 učitelů, dvě asistentky a jedna kuchařka. „Nový školní rok bude zahájen úplně standardně, bude restartován učitelský sbor. Výpověď se týká 12 úvazků a z 90 procent mám nový tým už k dnešnímu dni nasmlouvaný a zbytek je před podpisem pracovní smlouvy. Jsou to učitelé, kteří jsou všichni odborně kvalifikovaní a věřím, že mu všichni nastavíme společně takové podmínky, aby mohli v klidu školní rok zahájit,“ slibuje přítomným rodičům ředitel voděradské devítiletky.

Jména nových učitelů ředitel nechce zveřejnit

Zároveň ale nechce zveřejnit jména nových učitelů, a co budou učit s tím, že je nechce vystavit lustrování a tlaku. Slibuje ale, že v příštím týdnu představí rodičům budoucích prvňáků jejich učitelku. Publikum jeho odpovědi ale příliš neuspokojilo, je slyšet nespokojené mručení, otázky se přiostřují.

Zdroj: Jiří Fremuth

Ředitel školy čelí od rodičů i bývalých pedagogů výtkám o špatné komunikaci, nekompetentních zásazích do chodu školy, na přetřes přijde i školní jídelna, kde změnil část dodavatelů. Často mu jeho tvrzení sál vyvrací. Kritika přichází i na pozdní koučink, tedy snahu zlepšit vztahy mezi novým vedením školy a učiteli s pomocí profesionálního zprostředkovatele. Starosta pak musí publikum občas uklidňovat.

Zastupitelé: Musíme jít dál, není jiné cesty

Ke konci pak přichází od rodičů žádost na zastupitele, aby se každý k situaci vyjádřil. Zastupitelé jeden po druhém říkají, že jsou pro setrvání současného ředitele. Často ale přiznávají, že jde o pragmatický postoj. Výpovědi jsou podané a za dva a půl měsíce začíná nový školní rok.

„Změnu ve vedení školy považuji v této situaci za velice iracionální. Ohrozilo by to zásadním způsobem chod školy. To bychom se dostali opravdu do velkých problémů, například s přípravou na nový školní rok během letních prázdnin, a opravdu by škola byla paralyzována. To absolutně není v našem zájmu,“ přiznal Deníku starosta Michal Hejna.

Současně připomíná, že odvolání ředitele nejsou ani splněné formální důvody.

Vesnická škola vzhůru nohama, výpověď dali ve Voděradech všichni původní učitelé

Debata a postoj zastupitelstva ale lidi většinou nepřesvědčila. „Jedno nedokážu pochopit, na zastupitelstvo přijde taková masa lidí, všichni jsou nespokojeni s kroky jak starosty, tak vedení školy, a oni budou pořád tvrdit my nic, my za to nemůžeme, pojďme dál. Vždyť musí být každému jasné, že i třeba minimální, ale nějaký podíl na tom určitě nesou,“ myslí si tatínek žačky 3. třídy Miroslav Kališ.

Bývalý ředitel: nahradit kvalitně učitele je prakticky nemožné

Jednání zastupitelů sledoval i předchozí ředitel Jiří Kalousek. Školu vedl 11 let a podařilo se mu ve Voděradech vybudovat školu, kam vozí své potomky rodiče ze širokého okolí. Svědčí o tom i fakt, že z původních 62 dnes chodí do Voděrad 172 žáků. „Jedenáct let práce přišlo absolutně vniveč. To, co jsem budoval, nový ředitel zcela rozboural. Nejen pedagogický sbor, vztahy ve škole, ale i pověst školy. Současné dění narušuje i vztahy mezi učiteli i žáky, které byly nadstandardně výborné,“ říká Jiří Kalousek, který si myslí, že Simon Schwab nezvládl situaci jako manažer a nahradit odcházející učitele bude těžké.

„Za třicet let, kdy jsem na různých školách dělal ředitele, jsem si učitele vybíral velmi pečlivě. Podle mého názoru je takřka nemožné sehnat v této situaci dostatek kvalitních učitelů,“ myslí si Jiří Kalousek, který loni odešel dobrovolně do předčasného důchodu.

Sám říká, že s výběrem svého nástupce od začátku nesouhlasil: „Varoval jsem starostu, že pan Schwab není vhodný na takovou pozici. K tomu zjištění mi stačil hodinový rozhovor s panem Schwabem. Nepřijal bych ho ani jako řadového učitele,“ dodává Jiří Kalousek.

Mohlo by Vás zajímat: Leonardo DiCaprio hlídá rychlost ve Skuhrově nad Bělou