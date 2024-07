„Jsou tady super meandry, v podstatě bez lidí. Mně se líbí, že je to takové přírodní a člověk se úplně moc nenadře,“ hodnotí první den na Divoké Orlici David Zukal. S partou kamarádů přijel od Brna. „Hledali jsme něco snáz sjízdného a hlavně kde nebude moc lidí. Přece jenom teď na Vltavě, Sázavě nebo Lužnici je začátkem prázdnin opravdu narváno. Tady je to super, v kempu jsme teď prakticky sami,“ rozhlíží se po travnaté ploše v Týništi David Zukal. Za sebou má první úsek z Kostelce po Divoké Orlici a z plavby úchvatnou přírodou je nadšený. Oceňuje také příznivé ceny.

Obvyklý začátek plavby je v Kostelci

Právě úsek z Kostelce nad Orlicí je splavný celé léto, kdy je méně vody. Řeka se kroutí nivními loukami a koryto je zařízlé do krajiny a prakticky nevnímáte okolní, už tak řídkou civilizaci. Loď se dá půjčit přímo v Kostelci nad Orlicí, kde je také kemp.

„Orlice má spoustu meandrů a pěkně teče. Prostě plujete přírodou, nepádlujete v dlouhých rovných úsecích a kocháte se krajinou. Občas tady uvidíte nějaké zvíře, třeba ledňáčka, ondatru, nutrii, je tady spousta ryb,“ zamýšlí se majitel kostelecké půjčovny Loďky Orlice Libor Borůvka. Vidět ale můžete i bobra, volavku nebo ptáky, kteří hnízdí v březích nebo na štěrkopískových plážích v zákrutech řeky.

Jak už název napovídá, Orlice získala své jméno díky hojnému výskytu orlů v tamním povodí. Orel s pádlem se proto stal i symbolem celého projektu Vodácká řeka Orlice. Jen tak mimochodem, od řeky dostaly své jméno i Orlické hory.

/Zdroj: Regionální informační a turistické centrum Kostelec nad Orlicí/

Pití a jídlo si na Orlici vezměte s sebou

Klid na řece ale znamená i to, že si musíte vzít pití a jídlo s sebou.

„Pro takové ty hospodské vodáky je nezajímavá, protože tady nejsou žádné hospody, občerstvení je jenom na startu, například u nás. Atraktivní je pro lidi, kteří chtějí jet a koupat se na plážích, ne konzumovat,“ připomíná Libor Borůvka. Nejméně lidí tady je od pondělka do čtvrtka, ale ani o víkendech není řeka přeplněná. „Právě díky meandrům, tedy zákrutám řeky máte pocit, že jste na řece sám. Další vodáci mohou být před vámi i za vámi, ale díky meandrům o nich nevíte,“ říká Libor Borůvka.

Začátečníci se Orlici budou trápit

Současně ale varuje úplné začátečníky. Orlice není nebezpečná, ale umí ty, kteří mají víc sebevědomí než umu, vytrestat: „Jsou tady sice snadné úseky, ale řeka meandruje, na konci oblouku vás pak může zanést do vrbiček. Občas je tady padlý strom do vody. Zvlášť bych to nedoporučoval rodičům, kteří chtějí vyjet s dětmi na vodu a na lodi neumí. Je tady mnoho případů, že prostě vezmou děti na řeku a oni tam pak plavou, některým dětem pak uplave sebevědomí a už nechtějí do lodí.“

Přenocujete? Oficiální místa pro táboření i se zázemím na Orlicích Tichá Orlice:

Kemp Cakle, Ranč na Tiché Orlici Kerhartice, Brandýs n. O. (koupaliště a tábořiště „U Konťáku“) Divoká Orlice:

Kemp Vochtánka Potštejn, Autokemp Pod Černým lesem Žamberk, Autokemp Borůvka Kostelec n. O. spojená Orlice: Rampasport Týniště n. O. Mohlo by se hodit vědět: Na dolním úseku Tiché Orlice mezi Brandýsem n. O. a soutokem s Divokou Orlicí se nenachází žádné oficiální tábořiště. Na horních úsecích Divoké a Tiché Orlice zázemí není potřeba, jelikož tyto úseky se sjíždí jen krátce z jara, navíc většinou jen v období jednoho dne.

/Regionální informační a turistické centrum Kostelec nad Orlicí - Vodácký průvodce po řece Orlici/

Jediný jez v Albrechticích se přenáší

Z Kostelce nad Orlicí měří plavba po Divoké Orlici 15 kilometrů k soutoku s Divokou Orlicí. Tady je jediný „volej“ na vzedmutí řeky nad jezem v Albrechticích nad Orlicí. Jez se přenáší se. Dolů už je to jen 1,5 kilometru do Týniště nad Orlicí, kde je kemp, restaurace a půjčovna lodí RampaSport. Z Kostelce je to první možnost občerstvit se přímo u řeky.

RampaSport nabízí venkovní posezení, několik druhů piva, komfortní toalety, ale i sprchy. „Mně se nejvíc líbí plavba tady od nás dolů do Štěnkova po spojené Orlici,“ vyznává se provozní podniku Lucie Skalická. Charakter řeky se na spojené Orlici díky podloží mění. Tok se kroutí nivou a vytváří štěrkopískové pláže a ostrovy. „Řeka se stále proměňuje tím, jak meandruje. Po zimě a jarních povodních je prostě jiná, třeba jednu zatáčku jsem letos vůbec nepoznala,“ říká sympatická Lucie, která zná tok, jako své boty.

Zažít můžete i hvězdicovou plavbu na lehko

Zdejší půjčovna je hlavním výchozím bodem pro vodáky. Lidem tady nabízejí takzvané hvězdicové jízdy. Jednoduše řečeno, mohou plout na lehko, protože vždy skončí právě tady. „Pokud lidé chtějí vícedenní výlet, tak jim to naplánujeme tak, že první den pojedou z Kostelce k nám. Druhý den pak pokračují po spojené na Hradec. Večer je svezeme i s loďmi k nám a třetí den je vyvezeme na Tichou Orlici,“ popisuje možnost, jak poznat všechny Orlice Lucie Skalická.

Tichá Orlice se dá v létě rozložit třeba na tři dny: „Teď je po dešti, tak bude sjízdná i z Ústí. Tichá Orlice mi přijde víc zarostlá a užší. Je to víc dobrodružnější, třeba od Chocně je víc popadaných stromů, je to takové akčnější,“ vysvětluje rozdíly Lucie Skalická. Na Tiché Orlici je ale víc jezů, které se musí přenášet a tím pádem také víc nepopulárních „volejů“.

Pokud přeceníte síly, může vám háček odjet stopem

Také Lucie Stuchlíková připomíná, že Orlice není pro začátečníky: „Když jedou úplně poprvé, tak je spíš pošlu z Týniště směr Hradec, protože na spojené Orlici vlastně mohou vystoupit na více místech než z Kostelce. Zrovna v neděli pánovi utekla paní z řeky, někoho si stopla a odjela domů domů. Takže volal, že to sám nezvládne. Tak jsme pro něj jeli do Žďáru.“

Půjčovna v Týništi nabízí tři druhy plastových kanoí, kajaky, paddleboardy a také rafty. Ty se ale půjčují jen na spojenou Orlici směrem na Hradec Králové. „Nejméně lidí je na řece od pondělí do čtvrtka, to je klídeček,“ doporučuje milovníkům klidné plavby v přírodě Lucie Skalická s tím, že plavba po Orlici končí nejčastěji v Krňovicích u vyhlášené hospody, nebo o pár kilometrů níž u mostu ve Svinarech.