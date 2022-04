"Počasí nám přeje, tak doufám, že na sobotu a neděli vydrží. V sobotu počítáme, že bychom vyčistili Divokou Orlici z Doudleb nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí a Tichou Orlici z Korunky od Čermné až po soutok a v neděli pak Orlici z Albrechtic až do Hradce. Je to dohromady tak 70 kilometrů," říká Jiří Roušavý, který vede v hradeckém Klubu dětí a mládeže vodáky a má na svědomí také to, že stovky dobrovolníků se vydávají každoročně čistit Orlici a její okolí.

Díky jejímu opět meandrujícímu korytu, do něhož se před více než rokem vrátila, přitom u Týniště nad Orlicí urazí trasu o 400 metrů delší než v předešlých ročnících akce. I kvůli teprve nedávné úpravě je tam ale práce navíc nečeká, tento úsek je čistý.

Vše odstartoval žlutý kýbl

Jiří Roušavý se na řekách plaví už skoro padesát let a Orlice je podle něj už méně zaneřáděná než v minulosti: "Projel jsem si řeku před měsícem, abych věděl, do čeho půjdeme. Lidé už nejsou tak bezohlední, je to lepší. Dříve byly igelity po stromech, nacházeli jsme PET lahve, kusy nábytku, kusy autodílů. Začínali jsme v roce 2008 asi na 25 kilometrech a pak jsme úklid postupně rozšířili. Do dneška si pamatuji přesně, když jsme jezdili a děti z kroužku se mě ptaly, jak je to ještě daleko. Až uvidíte v dubu zaražený žlutý kýbl, tak od něj to je asi ještě dvě hodiny, odpověděl jsem jim. Pak mi došlo, proč bych si měl pamatovat řeku podle nějakého kýble, který tam zůstal zaražený už od povodně? Měl bych si ji pamatovat přece podle nějakého stromu nebo něčeho jiného. Řekl jsem si, že někde je chyba. Tak vlastně akce na úklid Orlice vznikla a nechal jsem se inspirovat i tím, že v té době se konal už několikátý ročník čištění Vltavy. Zkusili jsme to v našich podmínkách a rozjelo se to."

Vodáci uklízejí přímo z lodí

Letošního ročníku by se mohlo zúčastnit kolem 300 lidí.

"Budou roztroušeni po celé řece, je to vodácká veřejnost, protože trocha té vodácké zručnosti je potřeba. Kolem řeky se pěšky moc chodit nedá, jsou tam ploty, pastviny, elektrické ohradníky a ze břehu se pak špatně loví. Když jsou bahnité, člověk může hupsnout do vody. Sbíráme odpadky přímo z lodiček a kde se zastavit dá, tam vystoupíme na břeh," vysvětluje Jiří Roušavý.

Noc ze soboty na neděli stráví účastníci v ubytovně Rampa sportu. Odměnou za vykonanou práci jim bude nejen dobrý pocit z toho, že udělali něco užitečného pro přírodu. "Máme připravenou i večeři - svíčkovou a pamětní tričko," dodává Jiří Roušavý.

Další dobrovolníci jsou vítáni. Měli byste se však předem včas ohlásit ( tel. 607 203 824). Na plavbu vás Hradečtí vodáci vybaví rukavicemi, hákem a v omezeném počtu zapůjčí i lodě.

Instrukce pro malé vodáky



Sraz dětí bude v sobotu 23. 4. v 7.45 hod na Slezském nádraží (odsud pojedou auty nebo vlakem).



Co s sebou? Na sobotu - oběd + pití, spacák, ešus, lžíce, hrníček, pláštěnka, pokrývku hlavy, trika s dlouhým rukávem, tepláky, mikinu, kompletní věci na vodu včetně bot, čepici, holínky, doporučuje se šusťákové či „sovčilové“ oblečení, velký pytel na mokré vodácké věci – kraťasy nechat doma! Ideální je vše zabalit do lodního pytle.